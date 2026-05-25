بسبب التوقيت .. روني وشيرار يهاجمان وداعية مانشستر سيتي لبرناردو سيلفا وستونز!
روني ينتقد الاحتفالات أثناء المباراة
خلال المباراة ضد أستون فيلا، حظي كل من برناردو سيلفا وجون ستونز بتكريم من لاعبي الفريقين عند خروجهما من الملعب في الشوط الثاني. ورغم أن هذه اللفتات كانت تهدف إلى تكريم مساهماتهما الهائلة في فريق مانشستر سيتي، إلا أن روني رأى أن توقيت ذلك كان غير ملائم تمامًا لمباراة في الدوري الممتاز.
وقال روني لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على قناة بي بي سي: "إنه أمر لا يصدق. لقد رأيت بعض الأمور هذا الموسم، ويحزنني أن تحدث بعض هذه الأمور في كرة القدم. كان برناردو سيلفا وجون ستونز رائعين مع مانشستر سيتي ويستحقان ذلك، لكن يجب أن يتم ذلك بعد المباراة. لو كنت في فريق أستون فيلا، لغضبت بشدة".
شيرر يشارك روني إحباطه
تم استبدال سيلفا قبل مرور ساعة من المباراة مباشرةً، في ظل تعادل النتيجة، وتكرر الأمر نفسه بعد عشرين دقيقة مع ستونز. وقد جادل النقاد بأن مثل هذه التصرفات تقلل من نزاهة الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما وأن أستون فيلا كان لا يزال أمامه احتمالات تأهله إلى البطولات الأوروبية قبل صافرة النهاية.
وقد أعرب المهاجم السابق لنيوكاسل يونايتد، آلان شيرر، عن نفس إحباط روني، معترفاً بأنه شعر بالحيرة من موافقة فريق أوناي إيمري على المشاركة في الاحتفالات. وقال شيرر: "فوجئت بموافقة فيلا على القيام بذلك، خاصة مع بقاء وقت طويل على نهاية المباراة". "أعني، مع بقاء نصف ساعة، أو ما يزيد قليلاً عن نصف ساعة، على نهاية المباراة، مع إجراء أحد التبديلات، لذا نعم، أنا أتفق مع وجهة نظر واين. أنا لست من المعجبين بهذا الأمر أثناء سير المباراة".
وداع جوارديولا المؤثر
شكلت هذه المباراة نهاية حقبة بالنسبة لـ"سيتيزينز"، حيث أعلنت انتهاء فترة ولاية بيب جوارديولا التاريخية التي استمرت عشر سنوات. وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية، أفسد الضيوف الحفل على أرض الملعب، حيث سجل أولي واتكينز ثنائية ليضمن فوز أستون فيلا بنتيجة 2-1. ومع ذلك، بدا أن النتيجة جاءت في المرتبة الثانية مقارنة بفيض المشاعر التي انهمرت من مقاعد البدلاء للفريق المضيف، في الوقت الذي اختتم فيه المدرب الشهير مسيرته الحافلة بالألقاب في مانشستر.
وفي حديثه بعد صافرة النهاية، اعترف جوارديولا بأنه "متعب جدًا" وانهار بالبكاء وهو يتذكر العلاقات التي بنىها منذ عام 2016. وأوضح الإسباني أن رؤية رد فعل اللاعبين على رحيل سيلفا وستونز هو ما أدى في النهاية إلى فقدانه لرباطة جأشه، مما يسلط الضوء على الروابط العميقة داخل الفريق.
الفوز في ملعب الاتحاد رغم كل العوائق
بينما ركز مانشستر سيتي على نجومه البارزين، حافظ أستون فيلا على مستوى احترافي كافٍ لضمان فوز أثر على الترتيب النهائي. ورغم أنه كان قد ضمن بالفعل مقعده في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بفضل فوزه بدوري أوروبا، إلا أن هذا الفوز دفعه إلى المركز الرابع متقدماً على ليفربول. وكان لهذا تأثير كبير على ترتيب المعاملات، مما ساعد في النهاية العملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة على تجاوز جولات التصفيات.
بالنسبة لمانشستر سيتي، كانت الهزيمة وصمة نادرة في يوم كان مخصصاً للاحتفال بالفوز بـ 20 لقباً كبيراً تحت قيادة جوارديولا. كان أنطوان سيمينيو قد منح المضيفين التقدم في البداية، لكن يمكن القول إن انخفاض حدة الأداء خلال التبديلات التي تمت بمناسبة الوداع سمح لفيلا بالسيطرة على المباراة. مع انتهاء عهد جوارديولا، يبدو أن الجدل حول كيفية تكريم الأساطير المغادرة بشكل لائق دون المساس بروح المنافسة في اللعبة سيستمر.