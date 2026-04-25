Manchester United FC v Aston Villa FC - Premier League
"لا نريد أن نكون الأغنى في العالم" .. برونو فيرنانديش يكشف كلمات زوجته التي دفعته نحو رفض الانتقال للسعودية!

برونو فيرنانديش
دوري روشن السعودي
الهلال
انتقالات
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

صفقة كانت على وشك الحدوث الصيف الماضي

تحدث برونو فيرنانديش، قائد فريق مانشستر يونايتد، عن الدور المحوري الذي لعبته زوجته في قراره برفض عرض مغري للانتقال إلى دوري روشن السعودي.

وعلى الرغم من التكهنات المكثفة التي أحاطت بمستقبله، وإمكانية انتقاله للهلال، اختار صانع الألعاب البرتغالي البقاء في أولد ترافورد لمواصلة سعيه نحو الفوز بالألقاب وترك إرث مهني في أوروبا.

  • فيرنانديش ومقاومة العرض السعودي

    ترددت أنباء متكررة عن احتمال انتقال فيرنانديش إلى الشرق الأوسط، في ظل سعي الدوري السعودي للمحترفين إلى ضم العديد من النجوم الأوروبيين البارزين.

    ورغم العروض المالية المذهلة التي قُدمت له، اختار اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا البقاء، وأصبح أحد أبرز اللاعبين تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك.

    وبالفعل، لعب القائد دورًا حاسمًا في صعود مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث، حيث سجل ثمانية أهداف وقدم 19 تمريرة حاسمة، مما وضع النادي على أعتاب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

  • منظور عائلي واقعي

    خلال ظهوره في برنامج "ذا واين روني شو" على شبكة بي بي سي سبورت، أوضح لاعب خط الوسط أن قراره نابع من رغبته في تحقيق طموحاته الرياضية، وليس السعي وراء أعلى راتب ممكن.

    وأشار إلى أن مبادىء عائلته تتوافق مع قيمه الشخصية، حيث تضع النجاح المهني وسعادة أطفالهم في مقدمة أولوياتها، قبل الثروة الطائلة.

    وخلال حديثه عن الدوافع وراء تغيير موقفه والمحادثات التي أجراها مع زوجته، قال فيرنانديش: "بقيت لأنني اعتقدت أنني ما زلت أملك شيئاً يمكنني تقديمه للنادي. ومن الواضح أن العرض السعودي كان مغرياً من الناحية المالية للغاية. والشيء الجيد في عائلتي هو أن زوجتي واقعية مثلي تماماً. نحن ندرك جيدًا أننا لا نريد أن نكون الأغنى في العالم. نريد فقط أن نكون من حققوا أحلامهم ويعيشوا حياة جيدة مع أطفالهم ويحاولوا تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح."

  • السعي وراء الحلم

    تبيّن أن تلك المحادثة شكّلت نقطة تحول، حيث أعادت تأكيد التزامه تجاه عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة انتقالية مهمة يمر بها النادي. أدرك فيرنانديش أن مسيرته في «أولد ترافورد» لم تكتمل بعد، وأن زوجته تدعم رغبته في الاستمرار هناك دعماً كاملاً.

    وكشف اللاعب الدولي البرتغالي عن السؤال المحدد الذي عزز قراره بالبقاء في مانشستر، قائلاً: "كانت كلمات زوجتي تقريبًا: 'هل حققت أحلامك؟ هل حققت كل ما أردت؟' وهذا الشيء الصغير الذي قالته جعلني أدرك أنها على نفس الموجة معي. قلت دعنا نواصل المحاولة ونرى إلى أين سنصل".

    مانشستر يونايتد وحجز مقعد الأبطال

    يستضيف مانشستر يونايتد فريق برينتفورد في ملعب أولد ترافورد هذا الاثنين، مدركًا أن الفوز سيضمن له عمليًا العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ومع بقاء خمس مباريات فقط، يحتل «الشياطين الحمر» موقعًا متميزًا يتيح لهم إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، وذلك بفضل الأداء المتسق الذي أظهره الفريق مؤخرًا.

    ولا يزال وجود القائد فيرنانديش أمرًا حيويًا في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى ترسيخ تقدمه وبناء تشكيلة قادرة على المنافسة على الألقاب الكبرى الموسم المقبل.

