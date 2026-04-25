"لا نريد أن نكون الأغنى في العالم" .. برونو فيرنانديش يكشف كلمات زوجته التي دفعته نحو رفض الانتقال للسعودية!

خلال ظهوره في برنامج "ذا واين روني شو" على شبكة بي بي سي سبورت، أوضح لاعب خط الوسط أن قراره نابع من رغبته في تحقيق طموحاته الرياضية، وليس السعي وراء أعلى راتب ممكن.
وأشار إلى أن مبادىء عائلته تتوافق مع قيمه الشخصية، حيث تضع النجاح المهني وسعادة أطفالهم في مقدمة أولوياتها، قبل الثروة الطائلة.
وخلال حديثه عن الدوافع وراء تغيير موقفه والمحادثات التي أجراها مع زوجته، قال فيرنانديش: "بقيت لأنني اعتقدت أنني ما زلت أملك شيئاً يمكنني تقديمه للنادي. ومن الواضح أن العرض السعودي كان مغرياً من الناحية المالية للغاية. والشيء الجيد في عائلتي هو أن زوجتي واقعية مثلي تماماً. نحن ندرك جيدًا أننا لا نريد أن نكون الأغنى في العالم. نريد فقط أن نكون من حققوا أحلامهم ويعيشوا حياة جيدة مع أطفالهم ويحاولوا تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح."