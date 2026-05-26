بدا أن برونو فيرنانديش، قائد مانشستر يونايتد، قد سجل اسمه في سجلات تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم ضد برايتون، ومع ذلك، فقد قوبلت تمريرته الحاسمة رقم 21، التي شكلت إنجازاً تاريخياً، بانتقادات شديدة من أحد كبار المسؤولين السابقين في مجال التحكيم، الذي يؤكد أن الرقم القياسي لا يزال قائماً.
"الرقم القياسي لم يُحطم" .. خبير تحكيمي يصدم برونو فيرنانديش بعد تخطيه إنجاز هنري ودي بروينه
هاكيت يشكك في صحة هذا الإنجاز التاريخي
كان عالم كرة القدم على أهبة الاستعداد لتتويج برونو برونو فيرنانديش ملكًا جديدًا لصناعة الأهداف بعد أن وصل رصيده إلى 21 تمريرة حاسمة هذا الموسم في ملعب «أميكس».
ومع ذلك، دخل كيث هاكيت، المدير العام السابق للجنة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز (PGMOL)، في الجدل بشكل مثير، مشيرًا إلى أن مساهمة نجم مانشستر يونايتد ما كان ينبغي أن تُسجل رسميًا.
وقد عبر عن عدم موافقته على هذا القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "من الواضح أن هذه ليست تمريرة حاسمة، وبالتالي لم يتم تحطيم الرقم القياسي".
أثار تدخل الحكم المتقاعد جدلاً ساخناً حول المعايير المستخدمة لمنح التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصةً عندما يكون التاريخ على المحك.
فيرنانديش يتفوق على هنري ودي بروينه
قبل اندلاع الجدل، كان اللاعب الدولي البرتغالي محل إشادة لتجاوزه اثنين من أعظم المبدعين في تاريخ البطولة. وببلوغه 21 تمريرة حاسمة، تجاوز فيرنانديش أسطورة أرسنال تييري هنري وكيفن دي بروينه لاعب مانشستر سيتي - اللذين كانا يتقاسمان الرقم القياسي سابقًا برصيد 20 تمريرة لكل منهما.
جاءت اللحظة الحاسمة عندما سدد فيرنانديش ركلة ركنية استقبلها باتريك دورجو برأسه في المرمى. وعلى الرغم من أن لجنة الأهداف المشكوك فيها انحازت إلى جانب لاعب الوسط، إلا أن النقاد مثل هاكيت يجادلون بأن حقيقة أن رأسية دورجو تجاوزت الخط بعد أن ارتطمت بالعارضة وانحرفت عن طريق حارس مرمى برايتون بارت فيربروجن كان يجب أن تؤدي إلى استبعادها من سجلات الأرقام القياسية. كما حصل قائد مانشستر يونايتد على جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم تقديراً لجهوده.
لا يزال القائد متواضعًا
وقال فيرنانديش عند حديثه عن احتمالية تحطيم الرقم القياسي: "إنه أمر أفكر فيه لأننا نتحدث عن كيفن وتييري، فقد كانا من أفضل اللاعبين الذين شهدتهم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ زمن طويل جدًا".
"إن الحصول على فرصة أن أكون في مصافهما - في هذه الفئة فقط، دون الحديث عن إنجازاتهما الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز - أمر رائع للغاية، وأنا فخور جدًا بذلك".
غالبًا ما يوجه لاعب الوسط الثناء إلى زملائه في الفريق، معترفًا بأن إحصائياته تعتمد بشكل كبير على إنهاء الهجمات من قبل الآخرين. بعد مباراة سابقة، صرح قائلاً: "أنا ممتن جدًا لرؤية رد فعلهم أكثر من رد فعلي لأنني أردت أن يحتفل بريان [مبيومو] بهدفه. لم أرغب في جعل الأمر يتعلق بي لأن تسجيل الهدف هو أهم شيء في كرة القدم في نهاية المطاف".
ماذا ينتظر برونو بعد ذلك؟
بينما يتجادل الخبراء حول صحة رقمه القياسي، يستعد فيرنانديش لصيف حافل. وسيوجه نجم مانشستر يونايتد اهتمامه الآن إلى المهام الدولية مع منتخب البرتغال في إطار استعداداته لكأس العالم. كما يبدو مستقبله مع النادي مضمونًا، حيث تشير التقارير إلى أنه مرشح لتجديد عقده بما يتجاوز مدة العقد الحالي الذي ينتهي عام 2027.
على الرغم من الضجة التي أحاطت بتمريرته الحاسمة رقم 21، ينهي فيرنانديش الموسم بتسجيله تسعة أهداف وحصوله على مجموعة كبيرة من الجوائز الفردية.