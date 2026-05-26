"الرقم القياسي لم يُحطم" .. خبير تحكيمي يصدم برونو فيرنانديش بعد تخطيه إنجاز هنري ودي بروينه

كان عالم كرة القدم على أهبة الاستعداد لتتويج برونو برونو فيرنانديش ملكًا جديدًا لصناعة الأهداف بعد أن وصل رصيده إلى 21 تمريرة حاسمة هذا الموسم في ملعب «أميكس».

ومع ذلك، دخل كيث هاكيت، المدير العام السابق للجنة التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز (PGMOL)، في الجدل بشكل مثير، مشيرًا إلى أن مساهمة نجم مانشستر يونايتد ما كان ينبغي أن تُسجل رسميًا.

وقد عبر عن عدم موافقته على هذا القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "من الواضح أن هذه ليست تمريرة حاسمة، وبالتالي لم يتم تحطيم الرقم القياسي".

أثار تدخل الحكم المتقاعد جدلاً ساخناً حول المعايير المستخدمة لمنح التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصةً عندما يكون التاريخ على المحك.