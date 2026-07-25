"بعد تداول اسم صلاح جاء الدور على برونو" .. الكشف عن حقيقة مفاوضات النصر مع قائد مانشستر يونايتد

وأوضح الإعلامي "متعب بن عبد الله الهزاع" في تغريدة عبر حسابه على إكس عدم صحة اهتمام النصر بالتعاقد مع النجم البرتغالي من الأساس.

وكتب الهزاع: "لم يتواصل نادي النصر مع النجم البرتغالي برونو فيرنانديش وكل ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح".

وأكمل: "تكرار طرح هذه الأسماء يهدف إلى خلق انطباع بأن أوضاع النادي المالية ممتازة وأنه قادر على إبرام صفقات كبرى بما يصرف الأنظار عن مطالب جماهير النصر بحقوق ناديها".

وختم: "وبعد تداول اسم محمد صلاح جاء الآن الدور على اسم برونو فيرنانديش".







