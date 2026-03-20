كما أبدى المدرب كاريك حيرته من قرار الحكم بمنح أصحاب الأرض ركلة جزاء، بعد أن رفض طلب أماد بالحصول على ركلة جزاء.

وقال: "(أنا) محبط - لقد صنعنا فرصًا كافية وكان لدينا ما يكفي من الفرص في المباراة. كانت فرصة كبيرة للتقدم 2-0 وحصلنا على ركلة جزاء واحدة ولم نحصل على الأخرى. إنها نفس الحالة بالضبط - إمساك باليدين. لقد أخطأ [الحكم] في واحدة، لا أعرف أيهما، لكنه لم يمنحنا الثانية. أعتقد أن كلاهما ركلتا جزاء، وكان ذلك لحظة حاسمة في المباراة، وانتهى الأمر بالفوضى بعد ذلك. لحظة حاسمة، ولا أفهم كيف يمكنك منح واحدة دون الأخرى - هذا جنون.

"الأمر واضح للغاية - لقد منحت ركلة جزاء بالفعل، لذا لا يمكنك عدم منح الثانية. الأمر واضح، إذا كان يعتقد أن الأولى ركلة جزاء، فإن الثانية يجب أن تكون كذلك. لا أفهم كيف لا يمكنك احتسابها. ثم جاء الهدف، وبعد ذلك سادت الفوضى. كنت سعيدًا جدًا عندما لعبنا بعشرة لاعبين، وأكملنا المباراة وحصلنا على نقطة، وهذا أمر إيجابي حقًا. في النهاية، بالنظر إلى سير المباراة، يمكن أن تخسر مثل هذه المباريات، لذا سنقبل بالحصول على نقطة في النهاية، لكننا نشعر بخيبة أمل لعدم حصولنا على النقاط الثلاث."

وعندما سُئل عما إذا كان طرد ماغواير قرارًا قاسيًا، أضاف: "ربما - فقد انتهى الأمر بالفوضى في ذلك الوقت، لذا تتخذ القرارات بطرق مختلفة، وقد اتخذ الحكم ذلك القرار. كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء قبل ذلك، لكنا حصلنا على ركلتي جزاء، ولما حدث ما حدث."