برونو فرنانديز يكشف عن إلهامه من ديفيد بيكهام بعد تحطيمه الرقم القياسي لأسطورة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

"من الواضح أن هذا أمر رائع للغاية"، قال فرنانديز لمحطة MUTV عندما سُئل عن تجاوزه لعدد أهداف الفائز بالثلاثية. "إنه إنجاز رائع للغاية. نحن نتحدث عن أحد أفضل اللاعبين، وبالتأكيد [أفضل] المهاجمين في منطقة الجزاء. لذا، أنا سعيد جدًا بتحقيق ذلك. لن يغير هذا شيئًا فيما أريده، لكن أن أكون هناك مع اسم كان، بالطبع، أحد اللاعبين الذين يحترمه الجميع، من حيث التمرير العرضي والتمرير بشكل عام".

وتابع اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً ليكشف كيف كان يحاول محاكاة أسطورة إنجلترا خلال طفولته. "مثلما كان الجميع في حديقتهم يحاولون تقليد بيكهام وكانوا يفعلون ذلك، حتى لو كنت فقط تحرك ذراعك، كما كان يفعل هو، وليس بالكرة بالضرورة! من الواضح أنني سعيد جداً بتحقيق ذلك [تجاوز رقمه القياسي]."