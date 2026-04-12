برونو فرنانديز يحدد شروطه للبقاء في مانشستر يونايتد بينما يقلل من شأن انتفاضة الفريق تحت قيادة مايكل كاريك
القائد يطالب بالمنافسة على الكأس
اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الذي كان شخصية مؤثرة منذ انضمامه من سبورتينغ لشبونة في عام 2020، سينتهي عقده الحالي في يونيو 2027، رغم أن النادي يمتلك خيار تمديده لعام إضافي.
وفي حديثه إلى ذا تلغراف عن توقعاته، قال فرنانديز: "أقول للنادي إنني أريد المنافسة. كل من يأتي إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل بطولة. لا أحد يفكر عند القدوم إلى النادي أننا سنقاتل من أجل بطولة أو اثنتين خلال ست سنوات. أنت تريد القتال من أجلها كلها. وما قلته للنادي في كل مرة تحدثت فيها معهم هو ما أريده طوال فترة وجودي هنا: أريد المنافسة. لأنني إذا نافست فسأكون قريبًا من الفوز. وإذا لم أنافس فلا توجد أي فرصة لأن أقترب من أي شيء".
معالجة حالة الجفاف في الدوري الإنجليزي الممتاز
لم يحقق لاعب الوسط سوى لقبين خلال فترته التي امتدت لست سنوات في أولد ترافورد، وهي حصيلة يعتبرها غير كافية لنادٍ بمكانة يونايتد.
وبالنسبة لفرنانديز، فإن عدم عودة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الجانب الأحمر من مانشستر منذ عام 2013 وضعٌ يحتاج إلى تصحيح عاجل إذا كان سيبقى في النادي حتى نهاية مسيرته.
وأضاف الدولي البرتغالي: "ما أقوله دائمًا للنادي هو: لا يمكنك أن تعدني بأنني سأفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. هذا مستحيل. لكن إذا وعدتني بأننا سنكون منافسين وأننا سنكون هناك في النهاية، فهذا كل ما أحتاج إلى معرفته. لأن الأمر عندها يعود إليّ لأصبح أفضل نسخة من نفسي، ولمساعدة كل من حولي ليصبح أفضل نسخة من نفسه، لنصبح النادي الذي نريد أن نكونه".
الحُكم على فترة كاريك المؤقتة
في الوقت الذي يقيّم فيه يونايتد خياره بشأن تعيينه الدائم المقبل في منصب المدير الفني عقب رحيل روبن أموريم في يناير، نجح المدرب المؤقت مايكل كاريك في قيادة الفريق محققاً سبعة انتصارات من عشر مباريات.
ورغم الأجواء الإيجابية في ملعب التدريب وتزايد الدعوات لمنح كاريك المهمة بشكل دائم، لا يزال فرنانديز حذراً من وصف المسيرة الحالية بأنها نقطة تحول حقيقية.
وقال: "إذا أنهينا بالطريقة التي نريد أن ننهي بها، فسيبدو الأمر جيداً جداً، لكنه لا يزال ليس الصورة التي نريدها. في نهاية المطاف، السؤال هو: ماذا سنفعل للموسم المقبل لنكون الفريق الذي كنا عليه خلال هذه الفترة طوال موسم كامل؟ لأن أي شخص يمكنه أن يكون جيداً في فترات. أما أن تكون جيداً طوال الموسم فذلك أصعب بكثير."
تستمر معركة دوري أبطال أوروبا
يواجه يونايتد مباراة حاسمة مساء الاثنين أمام ليدز، في سعيه للحفاظ على زخمه تحت قيادة كاريك. يحتل النادي حالياً المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس في سباق المراكز الخمسة الأولى وضمان مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.