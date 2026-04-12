اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الذي كان شخصية مؤثرة منذ انضمامه من سبورتينغ لشبونة في عام 2020، سينتهي عقده الحالي في يونيو 2027، رغم أن النادي يمتلك خيار تمديده لعام إضافي.

وفي حديثه إلى ذا تلغراف عن توقعاته، قال فرنانديز: "أقول للنادي إنني أريد المنافسة. كل من يأتي إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل بطولة. لا أحد يفكر عند القدوم إلى النادي أننا سنقاتل من أجل بطولة أو اثنتين خلال ست سنوات. أنت تريد القتال من أجلها كلها. وما قلته للنادي في كل مرة تحدثت فيها معهم هو ما أريده طوال فترة وجودي هنا: أريد المنافسة. لأنني إذا نافست فسأكون قريبًا من الفوز. وإذا لم أنافس فلا توجد أي فرصة لأن أقترب من أي شيء".



