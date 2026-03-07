Getty
برونو فرنانديز وهاري ماجواير يحتفلان بعد أن سجل زميلهما السابق في مانشستر يونايتد خوان ماتا هدفاً رائعاً من ركلة حرة
فوز ماتا: دعم من زملائه القدامى
كان ماتا، البالغ من العمر 37 عامًا، يستعد لتنفيذ ركلة حرة خلال مباراة فريقه ملبورن فيكتوري ضد سيدني إف سي، بينما كان زملاؤه السابقون في مانشستر يونايتد يشاهدون المباراة على شاشة كبيرة. على الرغم من المسافة بين مانشستر والدوري الأسترالي، لا تزال العلاقة بين اللاعبين قوية، حيث يتابع فرنانديز وماجواير مسيرة صانع الألعاب بعد أن لعبوا إلى جانبه لعدة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.instagram/brunofernandes8
نجوم أولد ترافورد يتفاعلون مع سحر ماتا
عندما استعد ماتا لتسديد الركلة الحرة في الدقيقة 34 من المباراة، أخرج قائد مانشستر يونايتد الحالي فرنانديز هاتفه لتسجيل اللحظة. في مقطع فيديو تم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع ماجواير وهو يسأل: "فوق الحائط؟" فرد فرنانديز بثقة: "نعم، بالتأكيد. عليه أن يفعل ذلك".
تحققت التوقعات، حيث سدد ماتا كرة منحنية في الزاوية العليا، مما أثار مشاهد من الفرح في إنجلترا. بينما كان فرنانديز يصرخ من الفرح، صرخ ماجواير: "يا إلهي!"
لاحظ لاعب الوسط البرتغالي لاحقًا الثقة التي كان يضعها في قدرة صديقه، قائلاً: "الثقة التي أضعها في هذا الرجل، تصوير مباشر".instagram/brunofernandes8
تكريم من زملائه السابقين في الفريق
بعد هذا الهدف المذهل، نشر فرنانديز مقطع الفيديو على إنستغرام ليشاركه مع متابعيه، ووضع علامة على المدافع الإنجليزي في المنشور. وأضاف تعليقاً أكد فيه على عدم وجود أي شك في براعة ماتا في تسديد الكرات الثابتة، حيث كتب: "كنا نعلم أنه لن يخطئ من هناك، أليس كذلك @harrymaguire93؟"
أُبلغ ماتا بدعم ناديه السابق بعد المباراة وأعرب عن سعادته بهذه الصداقة الدائمة. وقال اللاعب المخضرم مبتسماً: "أحبهم وأنا سعيد لأنهم يتابعون مبارياتنا. آمل أن يسجل برونو هدفاً مشابهاً في المباراة القادمة!" انتهت مسيرة ماتا مع مانشستر يونايتد في عام 2022 بعد أن خاض 285 مباراة وسجل 51 هدفاً وقدم 44 تمريرة حاسمة خلال ثماني سنوات قضاها مع النادي.
تأثير الدوري الأسترالي ومشجعوه حول العالم
منذ مغادرته مسرح الأحلام، لعب ماتا في غلطة سراي وفيزل كوبي وويسترن سيدني واندررز قبل أن يستقر في ناديه الحالي ملبورن فيكتوري. وتمتد شعبيته إلى ما وراء مانشستر، حيث سافر زميله السابق في غلطة سراي دريس ميرتنز مؤخراً إلى أستراليا خصيصاً لمشاهدة الإسباني وهو يلعب من مدرجات الملعب.
على الرغم من تألق ماتا الذي وضع فريقه في المقدمة 1-0، لم يتمكن ملبورن فيكتوري من حسم الفوز، حيث انتهت المباراة ضد سيدني بالتعادل 2-2. ومع ذلك، يواصل الفائز بكأس العالم تحدي عمره، حيث ساهم بأربعة أهداف و10 تمريرات حاسمة في 20 مباراة هذا الموسم، بينما يواصل رحلته الكروية حول العالم.
