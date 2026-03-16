برونو فرنانديز أكثر أهمية لمانشستر يونايتد من كريستيانو رونالدو في ذروة عطائه - وهو بلا شك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام

"على السائق أن يعمل بجد أكثر من أي شخص آخر"، هكذا يشرح كاندي للاعب الزلاجة الجامايكي سانكا كوفي في فيلم «Cool Runnings». "إنه أول من يصل، وآخر من يغادر. وبينما يخرج رفاقه جميعًا لشرب البيرة، يكون هو في غرفته يدرس صور المنعطفات."

هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن فريق مانشستر يونايتد اعتاد على إقامة حفلات صاخبة خلال الموسم، مهما كانت أداء بعض اللاعبين سيئًا في السنوات الأخيرة المضطربة.

ومع ذلك، فإن فرنانديز هو "قائد" الفريق بلا منازع، ويتميز تمامًا عن زملائه من حيث معدل العمل والدقة. إنه فائز متسلسل، دائمًا ما يكون مستعدًا جسديًا وعقليًا للمعركة، ويطالب بأعلى المعايير الممكنة من نفسه ومن حوله.

كان كريستيانو رونالدو بالضبط مثله، لا سيما خلال فترة إقامته الأولى الحافلة بالبطولات في أولد ترافورد، والآن يستحق فرنانديز أن يُذكر في نفس السياق مع مواطنه البرتغالي، حتى دون حصوله على عدد مماثل من الألقاب. لقد حمل مانشستر يونايتد على عاتقه منذ وصوله في يناير 2020، وقد يكون هذا الموسم ذروة مسيرته، مع ترشيحه المؤكد لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا حافظ على مستواه المذهل حتى مايو.