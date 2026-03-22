برونو غيمارايس يؤكد أنه يخضع للعزل الصحي بعد تشخيص إصابته بمرض عقب رحلته إلى برشلونة مع فريق نيوكاسل
تشخيص إصابة نجم نيوكاسل بالنكاف
أكد نغيماريس أنه يخضع حالياً للعزل الصحي بعد أن تم تشخيص إصابته بالنكاف. وكان غياب لاعب الوسط ملحوظاً خلال الهزيمة المخيبة للآمال التي مني بها «المغار» بنتيجة 2-1 أمام منافسهم المحلي «سندرلاند» يوم الأحد، وهي النتيجة التي حسمها هدف بريان بروبي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب «سانت جيمس بارك».
وقد لجأ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لشرح سبب عدم تمكنه من دعم زملائه من المدرجات، وكشف أنه لاحظ ظهور أعراض جسدية عليه بعد فترة وجيزة من عودته من رحلة النادي إلى كامب نو في إطار دوري أبطال أوروبا. وكان غيمارايس قد سافر إلى إسبانيا لمشاهدة خسارة نيوكاسل 2-7 أمام برشلونة، على الرغم من أنه كان غائبًا بالفعل بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مباراة توتنهام في فبراير.
غيمارايش يؤكد التشخيص
وفي معرض إطلاع متابعيه على الأخبار، تحدث لاعب ليون السابق بالتفصيل عن الظهور السريع للعدوى. وكتب غيمارايس على إنستغرام: "السبب الوحيد لعدم تواجدي في ملعب نيوكاسل هو أنني لاحظت، بعد رحلة العودة من برشلونة، أن وجهي منتفخ وظننت أنني أعاني من رد فعل تحسسي". ويُعد التورم من الأعراض الشائعة لمرض النكاف، الذي يصيب الغدد اللعابية.
وسارع لاعب الوسط إلى طلب المشورة الطبية مع تفاقم الحالة بين عشية وضحاها. وأضاف غيمارايس: "لكن عندما استيقظت في اليوم التالي، أدركت أن الأمر أكبر من ذلك بكثير. أرسلت صورة إلى الطبيب فجاء لفحصي. وتأكدت إصابتي بالنكاف، وأحتاج إلى البقاء في العزل لمدة خمسة أيام والابتعاد عن الأنشطة البدنية لفترة أطول قليلاً. تركيزي الآن ينصب على التعافي والعودة إلى كامل لياقتي في أقرب وقت ممكن."
تتصاعد التكهنات حول انتقالات اللاعبين
ورغم أن التحديث الصحي يوضح سبب غيابه، إلا أنه يأتي في وقت تتزايد فيه الشائعات حول رحيل غيمارايس عن تاينسايد. وتشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يجري مفاوضات متقدمة لضمه في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 69 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي يسعى فيه «الشياطين الحمر» إلى إعادة هيكلة خط وسطهم استعدادًا للموسم المقبل.
وبحسب ما ورد، أوصى كاسيميرو، اللاعب المخضرم في أولد ترافورد، مسؤولي يونايتد بزميله في المنتخب الوطني، في الوقت الذي يستعد فيه لمغادرة النادي هذا الصيف. ومع ذلك، قد يواجه أي صفقة اعتراض من ريال مدريد، حيث تشير التقارير إلى أن العملاق الإسباني ينظر إلى غيمارايس كخليفة طويل الأمد للثنائي الأسطوري لوكا مودريتش وتوني كروس.
تأثير ذلك على خطط إدي هاو
ويشكل توقيت الإصابة ضربة أخرى لـ إدي هاو، الذي يواجه بالفعل قائمة متزايدة من المصابين في ملعب سانت جيمس بارك.
لم يشارك غيمارايس في أي مباراة منذ 10 فبراير، وستؤدي فترة عزلته إلى تأخير عودته إلى التدريبات، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تجاوز سلسلة النتائج الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
مع معاناة فريق "المغار" من تراجع المستوى بعد خروجه المبكر من البطولات الأوروبية وخسارته في الديربي أمام سندرلاند، سيكون هاو حريصاً للغاية على استعادة لاعب خط الوسط المتميز إلى صفوف الفريق.
في الوقت الحالي، يظل البرازيلي محبوساً في منزله، ويركز على التعافي الذي يأمل مشجعو نيوكاسل أن يكون سريعاً وسط الشائعات المتداولة حول انتقاله إلى نادٍ كبير في الصيف.
