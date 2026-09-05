بعد مغالاة ألابا في مطالبه .. لاتسيو يستهدف نجم النصر السابق

لاتسيو يبحث في سوق اللاعبين الأحرار بعدما باع أليسيو رومانيولي إلى نادي السد في قطر، يرى نادي لاتسيو بقيادة رئيسه كلاوديو لوتيتو أن المطالب المالية للنمساوي ديفيد ألابا مبالغ فيها، وبالتالي فهو بصدد إتمام الصفقة التي تسير في طريقها الصحيح مع المدافع البرتغالي ديوجو ليتي بحسب "كالتشيو ميركاتو".
مواليد 1999 ولاعب بورتو السابق، وهو حر بعدما ترك نادي أونيون برلين الألماني بدون مقابل مالي بعد انتهاء عقده في الثلاثين من يونيو الماضي: وهناك عقد جاهز مدته أربع سنوات بقيمة 1,7 مليون يورو صافية في الموسم إضافة إلى المكافآت.