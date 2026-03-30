برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي رسمياً برغبته في الرحيل
نهاية حقبة في ملعب الاتحاد
أبلغ اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا النادي رسميًا أنه سيغادر هذا الصيف بمجرد انتهاء عقده، وفقًا لموقع «Caught Offside»، ليُختتم بذلك مسيرة دامت تسع سنوات حافلة بالألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويأتي هذا القرار في أعقاب فترة من عدم اليقين، حيث أفادت التقارير بأن المفاوضات حول إمكانية تمديد العقد قد توقفت. وبعد فوزه بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، من بين 16 لقباً في المجموع خلال فترة وجوده في إنجلترا، يغادر اللاعب السابق في موناكو باعتباره أسطورة حقيقية للنادي. وسيترك رحيله فراغاً كبيراً في خط الوسط الذي واجه بالفعل تساؤلات بشأن استقراره على المدى الطويل.
النادي يخطط لإعادة بناء خط الوسط بشكل جذري
يُعتبر رحيل سيلفا ضربة قوية لغرفة الملابس، حيث يُنظر إليه على أنه قائد بالفطرة ومساعد تكتيكي لغوارديولا. ومع تردد أنباء عن احتمال انتقال رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، إلى ريال مدريد، يستعد مانشستر سيتي بالفعل لحياة ما بعد ثنائي خط الوسط الأسطوري. وبحسب ما ورد، حدد النادي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل وإليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست كمرشحين مثاليين لتجديد خط الوسط في الأشهر المقبلة.
حلم سيلفا بالانضمام إلى برشلونة والمهتمون به من مختلف أنحاء العالم
لطالما ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بالانتقال إلى الدوري الإسباني، ويُزعم أن أولويته لا تزال تتمثل في اللعب لصفوف برشلونة. وقد نشط وكيل أعماله، خورخي مينديز، في استطلاع آراء عدة أندية أوروبية عملاقة، حيث يُعتقد أن أتلتيكو مدريد ويوفنتوس ونابولي دخلوا أيضًا في المحادثات وهم يقيّمون جدوى الصفقة. ومع ذلك، فإن الانتقال إلى ملعب كامب نو بعيد كل البعد عن أن يكون مضمونًا. لا تزال القيود المالية التي يواجهها برشلونة تشكل عقبة، وهناك تساؤلات داخلية حول ما إذا كان النادي بحاجة إلى لاعب وسط آخر قادر على صناعة اللعب، بالنظر إلى عمق التشكيلة الحالية. وبحسب ما ورد، فإن سيلفا مستعد لقبول راتب أقل من أجل إتمام الصفقة، لكن النادي الكتالوني قد يعطي الأولوية لمراكز أخرى، مثل مهاجم جديد أو تعزيزات دفاعية.
خارج حدود أوروبا، أبدت الدوري السعودي للمحترفين اهتماماً كبيراً، حيث تستعد عدة أندية لتقديم راتب ضخم للاعب الدولي البرتغالي ليصبح أحدث الوافدين البارزين إلى الشرق الأوسط. وبالمثل، يمثل الدوري الأمريكي لكرة القدم مساراً ممكناً.
التعامل مع الضجيج خلال المرحلة الحاسمة من السباق على اللقب
ويأتي توقيت تقرير رحيل سيلفا ليضيف المزيد من الضغط على ختام الموسم الذي يتسم بأهمية بالغة بالفعل، حيث يتخلف مانشستر سيتي عن أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق تسع نقاط، مما يجعل المواجهة المرتقبة بينهما يوم 19 أبريل على ملعب «إيتهاد» مباراة لا بد من الفوز بها للحفاظ على آمال الفريق في الفوز باللقب. وبالإضافة إلى مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المرتقبة ضد ليفربول، يتعين على غوارديولا أن يدير بذكاء الضجة الإعلامية المحيطة بمساعده المقرب لضمان أن تنتهي الموسم بتحقيق ألقاب. بغض النظر عن كيفية انتهاء الموسم، فقد بدأت حقاً فترة الانتقال في ملعب الاتحاد.