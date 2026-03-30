برشلونة يستهدف حارس مرمى جديد، لكن لغز مارك-أندريه تير شتيجن لا يزال دون حل

أدت المشاكل البدنية التي يعاني منها تير شتيجن إلى تقييد وقت لعبه بشكل كبير، حيث لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط و270 دقيقة في الدوري الإسباني وكأس الملك هذا الموسم. وبعد تعافيه من جراحة في الظهر، ظل على مقاعد البدلاء قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى جيرونا في يناير. ولعب مباراتين في الدوري مع ناديه الجديد، لكنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة، مما أبعدته عن الملاعب لمدة سبع مباريات أخرى. ونتيجة لذلك، تتضاءل فرص مشاركته مع المنتخب الوطني مع اقتراب موعد كأس العالم.

صرح مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان: "احترامًا له، لا أستبعد ذلك تمامًا، لكن الفرص لا تزال ضئيلة جدًا جدًا جدًا لأنه يجب النظر إلى وضعه العام".

وأضاف ناجلسمان: "يحتاج إلى تكثيف برنامج إعادة التأهيل. إنه يبلي بلاءً حسناً ولم يعد يعاني من ألم شديد، فقط القليل، لكن الأمر يستغرق وقتاً. لم يعد في الحادية والعشرين من عمره ولديه بعض المباريات في رصيده؛ علينا فقط أن نرى كيف تسير أموره".