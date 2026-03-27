برشلونة يتلقى ضربة قوية بسبب الإصابات قبل المرحلة الحاسمة من الموسم، مع انسحاب رافينها من تشكيلة المنتخب البرازيلي
إنذار أحمر للمنتخب البرازيلي
أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) رسمياً أن رافينها لن يتمكن من مواصلة المشاركة مع المنتخب الوطني بعد الشعور بألم في المباراة الأخيرة. واضطر المدرب كارلو أنشيلوتي إلى استبعاد الجناح بعد أن أكدت الفحوصات الطبية وجود إصابة جسدية.
وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد الموقف قائلاً: "تم استبعاد اللاعبين رافينها وويسلي من التشكيلة يوم الجمعة الماضي بقرار من المدرب أنشيلوتي. فقد شعر كلاهما بألم في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن خلال المباراة ضد فرنسا". وأضاف البيان أن "اللاعبين خضعا يوم الجمعة لفحوصات أكدت إصابتهما في العضلات. وقد تم إعفاؤهما من المشاركة لمواصلة العلاج. ولن يتم استدعاء أي لاعبين آخرين ليحلوا محلهما".
انتكاسة في أسوأ وقت ممكن
كان رافينها ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها أنشيلوتي لمواجهة فرنسا في بوسطن، لكن مشاركته لم تدم طويلاً. ورغم أن التقارير الأولية أشارت إلى أنه يعاني من إزعاج بسيط، إلا أن نادي برشلونة أصدر بياناً رسمياً أكد فيه خطورة الإصابة: "يعاني رافينها من إصابة في أوتار الركبة اليمنى، وفقاً لما أكدته الفحوصات الطبية التي أجراها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) عقب الإزعاج الذي شعر به اللاعب خلال مباراة البرازيل وفرنسا التي أقيمت في بوسطن يوم الخميس. وسيعود اللاعب إلى برشلونة لبدء العلاج المناسب. وتقدر مدة التعافي بخمس أسابيع".
جدول مباريات مرهق لبرشلونة
سيكون هناك قلق بالغ في مقر «سبوتيفاي كامب نو» بالنظر إلى متطلبات جدول المباريات القريبة. يواجه البلوغرانا مواجهات حاسمة في المستقبل القريب، وقد تأكد الآن أن رافينها سيغيب عن المباريات القادمة ضد أتلتيكو مدريد، ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وديربي كاتالونيا ضد إسبانيول. مع خوض الفريق مباريات حاسمة في عدة مسابقات، فإن خسارة لاعب يتمتع بموهبة البرازيلي وقدراته القيادية في هذه المرحلة يمثل ضربة قوية لخطط المدرب هانسي فليك.
بشأن التاريخ الطبي
ليست هذه المرة الأولى التي يعاني فيها الجناح البالغ من العمر 29 عامًا من مشاكل في تلك المنطقة بالذات خلال الموسم الحالي. فقد تعرض رافينها في أواخر سبتمبر لإصابة في أوتار الركبة اليمنى أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، كما أدى تكرار الإصابة عدة مرات إلى تعقيد عملية تعافيه.