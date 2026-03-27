برشلونة يتلقى ضربة قوية بسبب الإصابات قبل المرحلة الحاسمة من الموسم، مع انسحاب رافينها من تشكيلة المنتخب البرازيلي

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF) رسمياً أن رافينها لن يتمكن من مواصلة المشاركة مع المنتخب الوطني بعد الشعور بألم في المباراة الأخيرة. واضطر المدرب كارلو أنشيلوتي إلى استبعاد الجناح بعد أن أكدت الفحوصات الطبية وجود إصابة جسدية.

وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد الموقف قائلاً: "تم استبعاد اللاعبين رافينها وويسلي من التشكيلة يوم الجمعة الماضي بقرار من المدرب أنشيلوتي. فقد شعر كلاهما بألم في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن خلال المباراة ضد فرنسا". وأضاف البيان أن "اللاعبين خضعا يوم الجمعة لفحوصات أكدت إصابتهما في العضلات. وقد تم إعفاؤهما من المشاركة لمواصلة العلاج. ولن يتم استدعاء أي لاعبين آخرين ليحلوا محلهما".