برشلونة يبدأ مفاوضات تمديد العقد مع المدافع المخضرم بعرض عقد لمدة عامين

بدأ نادي برشلونة مفاوضات رسمية مع كريستنسن بشأن عقد جديد. انضم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى النادي في صفقة انتقال مجانية من تشيلسي في عام 2022 وأصبح شخصية موثوقة في غرفة الملابس، حتى في ظل غيابه الحالي بسبب الإصابة.

التقى المدير الرياضي ديكو مؤخرًا بممثل اللاعب، سيمون أوليفيرا، لتقديم عرض رسمي. مع انتهاء عقد كريستنسن الحالي في 30 يونيو، يتحرك النادي بسرعة لتجنب خسارته مجانًا إلى جانب زملائه في الفريق مثل روبرت ليفاندوفسكي.