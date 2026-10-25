برشلونة وريال مدريد | فك الشفرة لـ 45 دقيقة.. مورينيو اقترب من إنهاء حقبة هيمنة فليك في الكلاسيكو ولكن!

شهد الشوط الأول التفوق الأوضح لريال مدريد، والسبب الحقيقي في ذلك لم يكن تقديم الفريق الأبيض لمباراة أسطورية أو أداء يفوق الخيال، بل كان نتاجًا مباشرًا لعشوائية غريبة أصابت لاعبي برشلونة وسوء قرارات غير مبرر من الجميع.

ثنائي الوسط بيدري ورودري عجزا تمامًا عن تمرير كرة واحدة أرضية تكسر الخطوط الدفاعية، ولجأ الفريق لكرات عالية طويلة بلا هدف ولا معنى، فضلًا عن مبالغة واضحة في الاحتفاظ بالكرة والمراوغة في قلب الملعب بدلًا من التمرير السلس.

ريال مدريد لعب بشكل جيد ومنظم، لكنه قدم المتوقع منه والمعتاد في مثل هذه المواجهات الصعبة من مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم ومدرب لطالما كان حاضرًا في المواعيد الكبرى، وجاء هدف التقدم في الدقيقة 41 كمكافأة وهدية مجانية من المدافع جيرارد مارتين الذي شتت الكرة في قدم مبابي مباشرة أمام الشباك.



