برشلونة وإشبيلية | عفوًا رافينيا لم تخدع أحدًا.. والجماهير لن تنسى ما فعله كانسيلو!

حقق نادي برشلونة انتصارًا كاسحًا على ضيفه فريق إشبيلية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

دخل الفريق الكتالوني اللقاء وعينه على تعزيز صدارته لجدول الترتيب وهو ما تحقق بالفعل بفضل ثلاثية سجلها البرازيلي رافينيا بالإضافة إلى هدفين من توقيع داني أولمو والبرتغالي جواو كانسيلو.

بينما قلص الفريق الأندلسي الفارق عبر اللاعب أوسو ثم جيبريل سو في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في ليلة شهدت كذلك أجواء انتخابية صاخبة عاشتها أروقة النادي طوال ساعات النهار لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الدفة في السنوات القادمة.