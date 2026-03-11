Goal.com
مباشر
BarcelonaGoal Ar Only GFX
علي سمير

"ذهب إلى سانت جيمس بارك الحقيقي" .. قصة مشجع برشلونة الذي أخطأ ملعب نيوكاسل فوجد نفسه يحضر مباراة بين مغمورين!

صدفة غريبة لا تحدث كثيرًا

مساء أمس الثلاثاء، ذهب أحد مشجعي برشلونة المتحمسين إلى إنجلترا، من أجل مشاهدة مباراة الفريق الكتالوني أمام نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الوجهة المقصودة كانت ملعب "سانت جيمس بارك"، وبالفعل وصل إلى هناك، ولكنه لم يكن المكان الذي أراد هذا المشجع المسكين الذهاب له على الإطلاق.

عاشق برشلونة وجد نفسه على بعد 550 كيلومترًا من معقل نيوكاسل يونايتد، ليتابع مباراة أخرى تمامًا بين إكستر ولينكولن في دوري الدرجة الثانية الإنجليزية "ليج ون".

ربما لن يندم المشجع كثيرًا على تفويت مباراة برشلونة ونيوكاسل، لأن فريقه لعب واحدة من أسوأ مبارياته، وتعادل 1/1 مع الفريق الإنجليزي بركلة جزاء متأخرة، ولكن ماذا حدث له بالضبط؟

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    ليس "سانت جيمس بارك" الذي أراده

    نادي إكستر سيتي إف سي، قام بنشر قصة غريبة عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي، على هامش مباراة فريقه على أرضه ضد لينكولن سيتي، في نفس الفترة التي أقيم بها لقاء برشلونة ونيوكاسل.

    المشجع ظهر أمام بوابات الدخول وكأنه لا يلاحظ أي شيء، ولم يلتفت إلى عدم وجود مشجعين آخرين من برشلونة أو نيوكاسل حول ملعب المباراة.

    وذهب إلى البوابة ومعه تذكرة لمباراة نيوكاسل وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، مصممًا على أنه يتواجد أمام النسخة المقصودة من ملعب سانت جيمس بارك، قبل أن يشعر بالصدمة بعد اكتشاف الخطأ الفادح.

    الأغرب في الأمر أن المسافة بين مدينتي إكستر ونيوكاسل، تعتبر واحدة من أطول المسافات التي يمكن قطعها داخل إنجلترا، ويبلغ طولها إلى حوالي 550 كيلومترًا.

    المسافة الطويلة من المدينتين، كانت تعني أنه لم يمتلك أي وقت لتدارك الموقف، خاصة وأن الفارق بين توقيت المباراتين ربع ساعة فقط، مما يعني استحالة مشاهدته لفريقه المفضل في هذه الليلة الغريبة.

    • إعلان
  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    خطأ في تحديد الوجهة

    ملعب نادي إكستر يُطلق عليه اسم "سانت جيمس بارك" ويحمل نفس لقب معقل نيوكاسل يونايتد، والمشكلة هنا وفقًا لما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، هي أن المشجع لم يقم باختيار الوجهة الصحيحة عبر تطبيق تحديد المواقع "GPS" عبر هاتفه.

    الخطأ جعل مشجع برشلونة يتجه إلى الجانب الآخر تمامًا من إنجلترا، على الأرجح من مدينة لندن التي وصل لها فور قدومه من إسبانيا.

    آدم سبنسر المسؤول عن الأمور الخاصة بالجماهير قال عن هذا الموقف:"أحد المتطوعين أخبرنا أن هذا الشاب جاء متوقعًا مشاهدة مباراة برشلونة أمام نيوكاسل، وظهر عن البوابات الإلكترونية وحاول التواصل مع المسؤولين وهو لا يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد".

    وأضاف:"ما اكتشفناه في النهاية أنه جاء من لندن، وكتب ملعب سانت جيمس بارك في خريطة هاتفه واتبع التعليمات".

    النادي الإنجليزي المغمور حاول إصلاح ما أفسده خطأ المشجع الذي كان في حالة من الإحباط والخجل، لذلك وفر له تذكرة لمباراة لينكولن على ملعب سانت جيمس بارك.

    ووصف إكستر أن نسخته التي تحمل نفس الاسم من معقل نيوكاسل هي الأصلية والحقيقية، على هامش المباراة التي انتهت بفوز لينكولن بهدف دون رد.

0