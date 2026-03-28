برشلونة متردد في التعاقد مع نجم إسبانيا الصاعد، حيث سيذهب نصف قيمة شرط الإفراج البالغة 40 مليون يورو إلى ريال مدريد
مونيز يتألق مع «لا روخا»
أصبح مونوز نجم الساعة بعد انطلاقة مذهلة مع المنتخب الإسباني. فقد حقق مهاجم أوساسونا ظهورًا أولًا خياليًا مع «لا روخا»، حيث سجل هدفًا في الدقائق الأولى من مشاركته في المباراة الودية ضد صربيا يوم الجمعة، مؤكدًا بذلك الضجة الكبيرة التي أحاطت بتطوره في الدوري الإسباني.
وسارع مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي إلى الإشادة باندماج الشاب في تشكيلة المنتخب الأول.
وقال دي لا فوينتي: "فيكتور مونوز متواضع للغاية. إنه يدرك أنه وصل للتو وعليه أن يعمل بجد". "لقد قدم مباراة رائعة، مع تفاصيل شاهدناها جميعًا. لقد اندمج جيدًا مع المجموعة وهذا أمر حيوي بالنسبة لنا".
علاقة ريال مدريد التي تزيد الأمور تعقيدًا
على الرغم من أن أداء مونوز قد لفت أنظار نخبة الأندية الأوروبية، إلا أن وضعه التعاقدي بعيد كل البعد عن البساطة. فمستقبل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا ليس في يد أوساسونا بالكامل، حيث لا يزال ريال مدريد يمتلك حصة كبيرة في اللاعب منذ انتقاله الصيف الماضي. وتشير التقارير إلى أن «البلانكوس» احتفظوا بنسبة 50% من حقوقه، كما يمتلكون خيار إعادة الشراء.
هذا الوضع المتميز يعني أن ريال مدريد هو المستفيد الرئيسي من أي تطور إيجابي في مسيرة مونوز. وبالنسبة لأي نادٍ يرغب في التعاقد مع المهاجم، بما في ذلك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أو غيرها من أندية الدوري الإسباني، فإن التفاوض مع كل من أوساسونا والنادي الملكي يصبح أمراً ضرورياً.
المأزق المالي الذي يواجهه نادي برشلونة
يراقب برشلونة تطور أداء مونوز عن كثب، ويُقال إن النادي يقدّر قدراته تقديراً عالياً في سعيه لتعزيز خياراته الهجومية. ومع ذلك، وفقاً لما أوردته صحيفة «آس»، فإن «البلوجرانا» يترددون في شن هجوم رسمي بسبب الشروط المحددة لشرط الإفراج عن اللاعب البالغ 40 مليون يورو.
وإذا قرر برشلونة تفعيل هذا البند، فستذهب 20 مليون يورو مباشرة إلى خزينة ريال مدريد. وتعد فكرة دعم صفقات انتقالات أكبر منافسيه في المستقبل، في الوقت الذي يحاول فيه تلبية احتياجاته التكتيكية، أمراً صعباً على إدارة النادي في كامب نو، مما أدى إلى شكوك داخلية جدية حول جدوى هذه الصفقة.
المنافسة في السوق والطريق إلى الأمام
مع الارتفاع الصاروخي لقيمته السوقية، يستعد أوساسونا لموسم صيفي يشهد اهتمامًا كبيرًا. يدرك النادي أن عقد مونوز يجعله هدفًا جذابًا للكثيرين، لكن بند إعادة الشراء الذي يمتلكه ريال مدريد يظل أكبر عقبة أمام أي نادٍ مهتم، لا سيما إذا كان هذا النادي منافسًا لبرشلونة.
مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يجب على العملاق الكتالوني أن يقرر ما إذا كان موهبة مونوز التي لا يمكن إنكارها تفوق الألم السياسي والمالي الناجم عن دفع أموال لمنافسيه. في الوقت الحالي، لا يزال اهتمامهم متجمدًا بينما يدرس برشلونة ما إذا كان سيقرر المضي قدمًا في الصفقة أم سيبحث عن تعزيزات في مكان آخر.