وسط أنباء استبداله بكانسيلو مع الهلال .. برشلونة يقدر سعر كاسادو بمبلغ "صعب على أندية أوروبا"!

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن كاسادو الذي سيعود إلى برشلونة، الإثنين، وسيكون أمامه حتى نهاية أغسطس، ليتخذ قراره بشأن مستقبله، يدرك جيدًا بأن فرص مشاركته مع الفريق ستكون ضئيلة للغاية، حيث أبلغه هانزي فليك بذلك صراحة.

ورغم إصابة الهولندي فرينكي دي يونج، إلا أن وجود مارك برنال وبيدري وجافي، وحتى إريك جارسيا، الذي يعد متعدد المهام في برشلونة، يجعل مهمة كاسادو صعبة للغاية، كي يعتمد عليه فليك في الثنائي المتقدم أمام الدفاع، لتوزيع الكرة.

وتلقى برشلونة عرضًا حول كاسادو قبل 30 يونيو، إلا أنه تم رفضه بداعي القيمة القليلة، للاعب تبلغ قيمته السوقية حوالي 10 ملايين يورو.

ويتوقع برشلونة أن يسمح برحيل صاحب الـ22 عامًا، بمقابل يتراوح بين 30-40 مليون يورو، علمًا بأنه يرتبط بعقد حتى 2028، وسبق وأن لعب مع المنتخب الإسباني، رغم غيابه عن مونديال أمريكا الشمالية، الذي شهد فوز "لاروخا" باللقب.