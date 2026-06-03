"تميز مستحق بعد ما مررت به معنا" .. رسالة من برشلونة إلى ليونيل ميسي بعد حصول على جائزة إسبانية مرموقة

كان برشلونة من أوائل من أقروا بإنجازات نجمهم السابق. فقد أمضى ميسي الغالبية العظمى من مسيرته في كامب نو، حيث صعد عبر صفوف أكاديمية «لا ماسيا» ليقود النادي خلال أكثر حقباته نجاحًا.

وخلال فترة وجوده في كتالونيا، فاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و10 ألقاب في الدوري الإسباني، وسبعة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.

يرتبط تاريخ البلوجرانا ارتباطًا وثيقًا بفوز ميسي بثمانية جوائز الكرة الذهبية وإنجازاته التهديفية التي حطمت الأرقام القياسية.

وجاء في البيان الرسمي لبرشلونة: "تهانينا، ليونيل ميسي، على حصولك على جائزة أميرة أستورياس للرياضة لعام 2026. إنه تقدير مستحق لمسيرة استثنائية، تميزت بإرثك الأسطوري في برشلونة ورحلة مليئة بالنجاحات مع نادينا".



