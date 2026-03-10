Goal.com
أحمد فرهود

نهاية حزينة لأساطير برشلونة.. عندما تحوّل "وفاء لا رامبلا" إلى دراما الصراعات والأكاذيب!

6 سنوات من الصراعات المتواصلة بسبب أساطير برشلونة..

في "لاماسيا"، يتعلم الفتية أن العملاق الكتالوني برشلونة "أكبر من مجرد نادٍ"؛ لكن في مكاتب "الكامب نو"، يبدو أن الحقيقة تتخذ  شكلًا أكثر قسوة.

ومنذ أن اِجتاح فيروس "كورونا"، العالم أجمع في 2020؛ لم يتغيّر اقتصاد البلوجرانا فحسب، بل تبدلت "أخلاقيات الوداع" معه. 

نعم.. لم يعد أساطير برشلونة يترجلون عن خيولهم، وسط ممر شرفي وتصفيق حار؛ وإنما أصبحوا يسقطون في فخاخ الصراعات الإدارية، ومعارك اللعب المالي النظيف.

وبين رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وطرد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، وإقالة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز؛ يبرز تساؤل جوهري وهو: "لماذا أصبحت نهايات رموز برشلونة بهذا السوء؟!".

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نستعرض في السطور القادمة؛ كيف تحوّلت نهايات العظماء في برشلونة منذ 2020 تحديدًا، من "وفاء لا رامبلا" إلى دراما الصراعات والأكاذيب..

  • LIonel Messi BarcelonaGetty Images

    ليونيل ميسي.. من "البروفاكس" لأزمة التجديد

    الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، رحل عن العملاق الكتالوني برشلونة، صيف عام 2021؛ وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي اِجتاحت النادي، في أعقاب تفشي فيروس "كورونا".

    لكن.. ميسي كان قد أثار جدلًا كبيرًا، قبلها بعامٍ واحد فقط؛ عندما أرسل "بروفاكس" لإدارة برشلونة، يطلب فيه فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

    "بروفاكس" ميسي؛ كان احتجاجًا منه على سياسات رئيس برشلونة وقتها جوسيب ماريا بارتوميو، سواء الرياضية أو الإدارية والاقتصادية.

    وأمام هذا التصعيد من الأسطورة الأرجنتينية؛ اضطر بارتوميو لتقديم استقالته، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

    هذه الانتخابات فاز فيها جوان لابورتا؛ الذي وعد ميسي أثناء حملته، بأنه الوحيد القادر على تجديد عقده مع الفريق البرشلوني العملاق.

    إلا أن لابورتا لم ينفذ هذا الوعد، على أرض الواقع؛ حيث أعلن استحالة تجديد عقد ليونيل ميسي فيما بعد، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية.

    ومنذ ذلك الوقت.. ميسي يتخذ موقفًا ضد لابورتا؛ بدرجة وصلت إلى رفضه حضور بعض الفعاليات الخاصة ببرشلونة، مثل "احتفالية مرور 125 سنة على تأسيس النادي".

    ولا يُمكن أن ننكر حب ميسي الشديد للبلوجرانا؛ لكن يجب أن نتساءل: "ألم يتجاهل الأسطورة الأرجنتينية بعض الحقائق المهمة وسط تصرفاته.. سواء المتعلقة بالبروفاكس أو العناد مع لابورتا؟!".

    ميسي عندما أرسل "البروفاكس"، للرحيل عن برشلونة، صيف عام 2020، كان ذلك للضغط على بارتوميو؛ إلا أنه تناسى الآتي:

    * أولًا: ولاية بارتوميو؛ كانت على وشك الانتهاء أساسًا.

    * ثانيًا: التأثير على سمعة برشلونة؛ وذلك بأن يطلب أسطورته الرحيل بهذا الشكل.

    أما بخصوص خلافه مع لابورتا؛ فلا شك أن الأخير ارتكب خطأً شديدًا بإعطاء وعود وهمية إلى ميسي بتجديد عقده، إلا أن الأزمة الاقتصادية كانت حقيقية وليست كذبة.

    الأزمة الاقتصادية وصلت إلى حد عدم مقدرة برشلونة، على تسجيل عقد بعض اللاعبين، التي تصل رواتبهم إلى 2 أو 3 مليون يورو فقط؛ وبالتالي فإن التجديد لميسي، كان أمرًا مستحيلًا.

    حتى أن الترويج بأن ميسي كان مُستعدًا للعب مجانًا، أمرًا غير حقيقي؛ لأن القوانين في إسبانيا تنص على أن تخفيض الرواتب عند التجديد - إذا حدث -، لا يُمكن أن يكون أكثر من 50% عن العقد السابق.

  • Villarreal CF v FC Barcelona - La LigaGetty Images Sport

    لويس سواريز.. مكالمة الـ60 ثانية "المُهينة"

    قرر نادي برشلونة في صيف عام 2020؛ التخلص من أحد أبرز المهاجمين في تاريخ النادي، وهو الأوروجوياني لويس سواريز.

    وعلى الورق.. كان رحيل سواريز وقتها، أمرًا لا مفر منه أبدًا، لعديد الأسباب المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التخلص من راتبه الضخم؛ في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت برشلونة.

    * ثانيًا: الانخفاض الكبير في مستواه الفني؛ في فترته الأخيرة مع برشلونة.

    وبالتالي.. المشكلة لم تكن في قرار الاستغناء عن سواريز؛ وإنما في الطريقة التي تم إخباره بها، بضرورة الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    آنذاك.. لم يستطع أي مسؤول في إدارة برشلونة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، إخبار المهاجم الأوروجوياني بالقرار؛ ليطلبوا من المدير الفني الهولندي للفريق الأول رونالد كومان، القيام بذلك.

    كومان أخبر سواريز بقرار الاستغناء عنه، في مكالمة مدتها "60 ثانية" فقط؛ وهو الأمر الذي اعتبره اللاعب إهانة كبيرة، لتاريخه مع العملاق الكتالوني.

    ولا ننسى أن لويس سواريز رد على هذه الإهانة، عندما سجل هدفًا مع فريقه الجديد وقتها أتلتيكو مدريد الإسباني ضد برشلونة؛ وذلك من خلال احتفالية "الهاتف الوهمي".

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALMERIAAFP

    جيرارد بيكي.. "الاعتزال" بعد صافرات الاستهجان

    على عكس الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز؛ لم يرحل المدافع الإسباني جيرارد بيكي عن العملاق الكتالوني برشلونة، بخلافات أو صدامات فعلية.

    إلا أن رحيل بيكي لم يكن مثاليًا أيضًا؛ حيث يُمكن تلخيص نهاية مسيرته مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * أولًا: فقدانه مركزه الأساسي؛ في نهاية مسيرته مع الفريق الأول.

    * ثانيًا: إطلاق جماهير برشلونة صافرات الاستهجان ضده؛ وذلك احتجاجًا على مستوياته السيئة.

    هُنا.. قرر بيكي الحفاظ على تاريخه مع العملاق الكتالوني، وأعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا وبشكلٍ مفاجئ، منتصف موسم 2022-2023.

    اعتزال المدافع الإسباني التاريخي؛ حظي بإعجاب جماهير برشلونة، التي رأت أن اللاعب فضل النادي على مصالحه الشخصية.

    بمعنى.. جيرارد بيكي بتصرفه الأخير، جعل نهايته مع برشلونة جيدة؛ رغم مأساة إطلاق صافرات الاستهجان ضده، في نهاية مسيرته مع الفريق.

  • Ronald KoemanGetty Images

    رونالد كومان.. الانتقام بـ"فضح أسرار" نادي برشلونة

    بخلاف الثلاثي سالف الذكر.. يبرز اسم أسطورة العملاق الكتالوني برشلونة رونالد كومان؛ والذي أشرف على القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة من أغسطس 2020 إلى أكتوبر 2021.

    كومان تولى تدريب برشلونة، في عهد الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو؛ قبل أن يرحل الأخير، ويأتي جوان لابورتا بدلًا منه.

    لابورتا قرر الاستغناء عن كومان، والتعاقد مع الإسباني تشافي هيرنانديز بدلًا منه؛ وهو الأمر الذي أشعل غضب المدير الفني الهولندي، بشكلٍ كبير للغاية.

    كومان أخذ يُهاجم لابورتا، ويؤكد أنه عامله بطريقة لا تتناسب مع كونه أحد أساطير هذا الكيان الرياضي الكبير؛ إلى جانب فضحه بعض أسرار النادي، بشكلٍ غريب.

    وربما يكون تصرف لابورتا، غير مُناسب بالفعل مع كومان؛ إلا أن الأخير تناسى بعض الأمور المهمة أيضًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كومان قدّم مستويات سيئة؛ خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق البرشلوني العملاق.

    * ثانيًا: لابورتا كان صريحًا معه منذ توليه الرئاسة؛ بأنه سيبحث عن مدير فني جديد - فإذا وجد سيقيله وغير ذلك سيبقى -.

    المهم.. الفترة الأخيرة شهدت تحسُن العلاقات نسبيًا بين كومان ولابورتا؛ على الرغم من أن نهاية الارتباط بين الطرفين في 2021، كانت سيئة للغاية.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    تشافي هيرنانديز.. "النموذج الأسوأ" بين أساطير برشلونة!

    أخيرًا.. نصل إلى النموذج الأسوأ بين أساطير العملاق الكتالوني برشلونة؛ والذي رحل عن النادي بشكلٍ سيئ للغاية، وصل إلى حد تبادل الاتهامات.

    من نقصده هُنا؛ هو الإسباني تشافي هيرناديز، متوسط ميدان فريق برشلونة الاول لكرة القدم ومديره الفني السابق.

    تشافي رحل عن برشلونة كلاعب عام 2015، وبأفضل طريقة ممكنة؛ قبل أن يعود إليه كمدير فني، في شهر نوفمبر 2021.

    واستمر تشافي على رأس القيادة الفنية لفريق برشلونة الأول، من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2024؛ إلى أن تمت إقالته، والتعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك بدلًا منه.

    وطريقة رحيل المدير الفني الإسباني الشاب عن برشلونة، كانت مثيرة للجدل؛ حيث اتخذ رئيس النادي وقتها جوان لابورتا قرار إقالته، ثم تراجع عن الأمر وجدد الثقة فيه.

    والمفاجأة.. أنه بعد فترة قليلة جدًا من تجديد الثقة فيه؛ عاد لابورتا وأعلن إقالة تشافي هيرنانديز مرة أخرى، وبشكلٍ رسمي هذه المرة.

    وقال لابورتا عن ذلك: "عندما جددنا الثقة في تشافي، أكد لنا أنه قادر على المُنافسة على كافة الألقاب، باللاعبين الحاليين؛ لكننا فوجئنا بعد ذلك به في مؤتمر صحفي، يعلن أن الفريق غير قادر على تحقيق أي شيء".

    وهذه الإقالة.. لم تكن إلا بداية لتصرفات تشافي المثيرة للجدل؛ والتي يُمكن تلخيصها في بعض النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: التسريب من خلال بعض المقربين منه؛ أن فليك يجني ثمار عمله هو.

    * ثانيًا: الانضمام إلى حملة المرشح لرئاسة برشلونة فيكتور فونت؛ ضد جوان لابورتا.

    * ثالثًا: تصريحاته بخصوص رفض لابورتا عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى برشلونة؛ رغم موافقة الرابطة الإسبانية.

    ويبدو أن تشافي خرج خاسرًا من كل ذلك؛ حيث يرى الجميع أن فليك هو صاحب الفضل في التطور الكبير الذي يعيشه برشلونة حاليًا، حتى ولو كان تشافي قد اكتشف بعض لاعبي الفريق الحالي.

    كذلك.. من الواضح للغاية أن انضمام تشافي لحملة فونت، ليست إلا انتقامًا من لابورتا؛ والدليل على ذلك نشره ما وصف بـ"الأكاذيب" المتعلقة بميسي، والتي نفاها رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس.

    تيباس نفى تصريحات تشافي؛ مؤكدًا أن الرابطة الإسبانية لم تعط برشلونة أي موافقة، لعودة ميسي إلى الفريق الأول لكرة القدم.

  • FC Barcelona fansGetty Images

    كلمة أخيرة.. انقسام برشلوني كبير في شارع "لا رامبلا" الشهير

    ما نريد قوله بعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية، هو أن شارع "لا رامبلا" - الأكثر شهرة في برشلونة والذي تقام فيه الاحتفالات بألقاب العملاق الكتالوني -؛ أصبح يشهد حالة من الانقسام الكبير، بشأن أساطير النادي التاريخيين.

    مثلًا.. لا خلاف على قيمة تشافي هيرنانديز، كأحد أساطير برشلونة كـ"لاعب"؛ إلا أن تصرفاته الأخيرة مع تصريحاته التي تم تكذيبها، أثارت انقسامًا كبيرًا بشأنه.

    وبعد أن كان الجمهور يهتف باسم تشافي، ضد الرئيس جوان لابورتا؛ بدأ الأمر يتراجع نسبيًا، وسط الكثير من علامات الاستفهام بخصوص تصرفات الأسطورة الإسبانية مؤخرًا.

    وبصفةٍ عامة.. لم يكن أحد يتمنى أن يرحل تشافي، وسط هذه الصراعات والتصريحات المُتضاربة، أو أن يغادر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي دون أن يودع جماهيره.

    كذلك.. لم يرغب أي عاشق للعملاق الكتالوني؛ أن يُطرد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز بمكالمة الـ"60 ثانية"، أو أن يعتزل المدافع الإسباني التاريخي جيرارد بيكي عقب صافرات الاستهجان ضده.

    ففي النهاية كل هذه الأسماء التي ذكرناها، من أساطير برشلونة المُخلدة؛ وإثارة كل هذا الجدل بشأنهم، ليس صحيًا لصورة النادي أبدًا.

