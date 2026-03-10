نهاية حزينة لأساطير برشلونة.. عندما تحوّل "وفاء لا رامبلا" إلى دراما الصراعات والأكاذيب!

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، رحل عن العملاق الكتالوني برشلونة، صيف عام 2021؛ وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي اِجتاحت النادي، في أعقاب تفشي فيروس "كورونا".

لكن.. ميسي كان قد أثار جدلًا كبيرًا، قبلها بعامٍ واحد فقط؛ عندما أرسل "بروفاكس" لإدارة برشلونة، يطلب فيه فسخ عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

"بروفاكس" ميسي؛ كان احتجاجًا منه على سياسات رئيس برشلونة وقتها جوسيب ماريا بارتوميو، سواء الرياضية أو الإدارية والاقتصادية.

وأمام هذا التصعيد من الأسطورة الأرجنتينية؛ اضطر بارتوميو لتقديم استقالته، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

هذه الانتخابات فاز فيها جوان لابورتا؛ الذي وعد ميسي أثناء حملته، بأنه الوحيد القادر على تجديد عقده مع الفريق البرشلوني العملاق.

إلا أن لابورتا لم ينفذ هذا الوعد، على أرض الواقع؛ حيث أعلن استحالة تجديد عقد ليونيل ميسي فيما بعد، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية.

ومنذ ذلك الوقت.. ميسي يتخذ موقفًا ضد لابورتا؛ بدرجة وصلت إلى رفضه حضور بعض الفعاليات الخاصة ببرشلونة، مثل "احتفالية مرور 125 سنة على تأسيس النادي".

ولا يُمكن أن ننكر حب ميسي الشديد للبلوجرانا؛ لكن يجب أن نتساءل: " ألم يتجاهل الأسطورة الأرجنتينية بعض الحقائق المهمة وسط تصرفاته.. سواء المتعلقة بالبروفاكس أو العناد مع لابورتا؟! ".

ميسي عندما أرسل "البروفاكس"، للرحيل عن برشلونة، صيف عام 2020، كان ذلك للضغط على بارتوميو؛ إلا أنه تناسى الآتي:

* أولًا: ولاية بارتوميو؛ كانت على وشك الانتهاء أساسًا.

* ثانيًا: التأثير على سمعة برشلونة؛ وذلك بأن يطلب أسطورته الرحيل بهذا الشكل.

أما بخصوص خلافه مع لابورتا؛ فلا شك أن الأخير ارتكب خطأً شديدًا بإعطاء وعود وهمية إلى ميسي بتجديد عقده، إلا أن الأزمة الاقتصادية كانت حقيقية وليست كذبة.

الأزمة الاقتصادية وصلت إلى حد عدم مقدرة برشلونة، على تسجيل عقد بعض اللاعبين، التي تصل رواتبهم إلى 2 أو 3 مليون يورو فقط؛ وبالتالي فإن التجديد لميسي، كان أمرًا مستحيلًا.

حتى أن الترويج بأن ميسي كان مُستعدًا للعب مجانًا، أمرًا غير حقيقي؛ لأن القوانين في إسبانيا تنص على أن تخفيض الرواتب عند التجديد - إذا حدث -، لا يُمكن أن يكون أكثر من 50% عن العقد السابق.