"أموال قادمة من الشرق الأوسط" .. بارتوميو يروي قصة نجاة برشلونة من خسارة ليونيل ميسي مقابل 400 مليون يورو عقب رحيل نيمار

في مقابلة صريحة مع شبكة "كادينا سير"، تحدث بارتوميو بصراحة عن واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا خلال فترة رئاسته..

في أعقاب رحيل نيمار المفاجئ إلى باريس سان جيرمان عام 2017، أفادت التقارير أن النادي كان في حالة استنفار قصوى خوفًا من احتمال استقطاب نجم آخر. وشرح بارتوميو بالتفصيل كيف علمت الإدارة في كامب نو بوجود عملية مالية ضخمة تهدف إلى انتزاع ميسي من إسبانيا.

وأوضح الرئيس السابق كيف ظهرت الشائعات لأول مرة، قائلاً: "بعد بضعة أسابيع من رحيل نيمار، بدأت الشائعات تنتشر بأن أحد الأندية يستعد لدفع 400 مليون يورو (346 مليون جنيه إسترليني/470 مليون دولار) مقابل ميسي - وهو مبلغ بند التحرير في عقده".

كان هذا المبلغ سيضاعف تقريبًا الرقم القياسي البالغ 222 مليون يورو (192 مليون جنيه إسترليني/261 مليون دولار) الذي دُفع مقابل نيمار، مما كان سيغير بشكل جذري مشهد كرة القدم الأوروبية.