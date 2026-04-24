برشلونة نادٍ فريد من نوعه: "ملكة" تتلاعب بأرقام ليونيل ميسي.. و"أساطير الظل" يعتلون القمة ولكن!

"أكثر من مجرد نادٍ".. هكذا هو شعار العملاق الكتالوني برشلونة، الذي يُعبر عن هويته الفريدة من نوعها؛ سواء على المستوى الرياضي، أو ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيًا.

وعبر تاريخ برشلونة العريق؛ تسابق اللاعبون واللاعبات في مختلف الرياضات، على تحطيم الأرقام القياسية.

نعم تاريخ العملاق الكتالوني لا يقتصر على كرة القدم فقط؛ وإنما هو نادٍ متكامل، حقق النجاحات في مختلف الألعاب.

لكن.. بما أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم؛ فمن الطبيعي أن يكون التركيز عليها، خاصة مع بروز أساطير خالدة مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم أسطورية ميسي؛ إلا أن هُناك لاعبين ولاعبات تفوقوا عليه في قائمة "الأكثر تتويجًا بالألقاب"، داخل قلعة العملاق الكتالوني.

آخر الأسماء التي تخطت ميسي في هذه القائمة؛ هي الإسبانية أليكسيا بوتياس، أسطورة كرة القدم النسائية في نادي برشلونة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ ملامح عن قائمة "الأكثر تتويجًا بالألقاب" في تاريخ برشلونة، وكيف انتزعت بوتياس عرش ميسي..