جريمة في حق ثنائي برشلونة ولوكا مودريتش تذكر ولاءه المدريدي للحظة!.. عندما واجهت إسبانيا "رجال كرواتيا" وليس أطفال المدارس

هكذا هم الأبطال؛ قد لا يظهرون بأفضل مستوى معهود عنهم، ولكنهم يعرفون كيف يخطفون الفوز والثلاث نقاط في النهاية.

الحديث هُنا عن منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي؛ الذي حقق فوزًا صعبًا للغاية على كرواتيا، مساء اليوم الثلاثاء.

الفوز الإسباني على منتخب كرواتيا؛ جاء بهدفين مقابل واحد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات "المجموعة الثالثة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتقدم المنتخب الكرواتي أولًا بواسطة نجمه إيفان بريسيتش، في الدقيقة 17 من عمر المباراة؛ قبل أن تقلب إسبانيا النتيجة عن طريق ميكيل ميرينو، في الدقيقتين 61 و88 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. انفرد منتخب إسبانيا بـ"صدارة" المجموعة، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات؛ وبفارق 3 نقاط عن إنجلترا "الوصيفة"، و9 نقاط عن كرواتيا "الثالثة".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز إسبانيا ضد كرواتيا..