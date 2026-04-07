14 سنة في خدمة برشلونة: رجل النادي الذي لا يُمس.. غضب لامين يامال قد يهدم جدار "صديق شتيجن المنبوذ"

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، ثمة وجوه تتغيّر وأخرى تبقى كالجدران؛ مثل خوسيه رامون دي لا فوينتي، الاسم الأقدم في الجهاز الفني للعملاق الكتالوني برشلونة.

لكن.. الجدار الذي بناه دي لا فوينتي لنفسه، على مر السنوات الماضية؛ ربما ينهار في القريب العاجل، بسبب جوهرة برشلونة لامين يامال.

يامال البالغ من العمر 18 سنة فقط، أصبح له وزنًا ثقيلًا في غرفة ملابس العملاق الكتالوني؛ لذلك قد يكون سببًا في الإطاحة بأحد رجال النادي، الذي يتعرض لانتقادات عنيفة أساسًا.

نعم.. دي لا فوينتي الذي عمل مع مختلف الأجهزة الفنية لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال السنوات الماضية؛ يواجه انتقادات جماهيرية عنيفة، منذ مدة ليست بالقليلة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، سبب "الغضب" الجماهيري من خوسيه رامون دي لا فوينتي؛ إلى جانب كواليس "خلاف" لامين يامال معه، وهل سيكون ذلك بداية النهاية بالنسبة له..