تتحضّر برشلونة لعمليات انتقالات كبيرة. قد يشهد فريق فليك تغييرات جذرية هذا الصيف، ويودّع العديد من نجوم هذه المرحلة التي بدأت مع تولي الألماني مقعد المدرب، والتي جلبت للنادي البلوغرانا العديد من الألقاب (وقد تجلب المزيد). من بين اللاعبين الذين قد يغادرون كاتالونيا (من شيزني إلى كريستنسن، وصولاً إلى ليفاندوفسكي)، قد ينضم قريباً اسم غير متوقع: جول كوندي.
كما كشف ماتيو موريتو في صحيفة ماركا، فإن برشلونة مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب الفرنسي الذي لم يعد يعتبر غير قابل للبيع. ووفقًا لخبير سوق الانتقالات، إذا وصلت عرض جيد للاعب السابق في إشبيلية، فإن برشلونة سيقيّمه وسيكون مستعدًا لقبوله، إذا كان يتوافق مع مطالب النادي.