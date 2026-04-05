زهيرة عادل

فرصة لبرشلونة للتعلم ولجمهور كريستيانو رونالدو للسخرية من ميسي .. "خذلان الحظ" يحرج ليو في ليلة إنتر ميامي التاريخية أمام أوستن!

ماذا قدم ميسي في مواجهة إنتر ميامي وأوستن؟

بداية غير موفقة لإنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ليلة تاريخية للنادي حيث افتتاح ملعبه الجديد "نو ستاديوم"، إذ فقد نقطتين أمام أوستن في سباق الحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي توجه به العام الماضي.

رفاق ليو تعثروا بالتعادل أمام أوستن بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة السادسة من الدوري الأمريكي 2026.

ثنائية إنتر ميامي سجلها ميسي ولويس سواريز في الدقيقتين 10 و81، لكن أفضلية تسجيل الهدف الأول على ملعبه الجديد كانت من نصيب لاعب الخصم البرازيلي جيليرمي بيرو في الدقيقة السادسة، بينما سجل زميله جايدن نسليون الهدف الثاني في الدقيقة 53، ما يعني أن أوستن كانت له أسبقية التقدم كل مرة، وما أصحاب الأرض إلا رد فعل فقط.


بهذا التعادل يحتل إنتر ميامي المركز الرابع في جدول ترتيب الشرق برصيد 11 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن الصدارة التي يحتلها ناشفيل.

أما أوستن فيحل بالمركز الـ11 بجدول ترتيب الغرب برصيد ست نقاط فقط.

وللتركيز أكثر على ما قدمه ليونيل ميسي خلال مواجهة إنتر ميامي وأوستن، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • فعل كل شيء لكن حظ قرر معاندته

    على المستوى الفردي، فكالعادة فعل ميسي كل شيء ممكن في المباراة، مقدمًا 90 دقيقة رائعة، لكن عانده الحظ بدرجة كبيرة، فكان مفتاح عودة إنتر ميامي للمباراة، وسبب التعادل في الوقت ذاته..

    لنبدأ بالحديث عن هدفه الليلة، حيث كان صاحب الـ"بري أسيست" به وصاحب الهدف أيضًا، حيث بدأ الهجمة من وسط الملعب ثم مرر الكرة وتقدم إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحول عرضية من الجهة اليمنى إلى رأسية في شباك أوستن.

    هذا الهدف هو رقم 29 خلال مسيرة ميسي من الرأسيات، والخامس له مع إنتر ميامي بهذه الطريقة.

    ليو كان قريبًا من إضافة هدف ثاني له في المباراة بطريقته المفضلة؛ ركلة حرة، وقد نفذها بالفعل بطريقة أكثر من رائعة، لكن القائم تعاطف مع الضيوف وتصدى له.

    لم يهدأ ميسي ولم تهدأ تسديداته، لكن في كل مرة إما بجوار القائم أو في القائم أو يتألق براد ستوفر؛ حارس مرمى أوستن، أمامه في سوء حظ غريب.

    واستكمالًا لسوء حظ ليو في أول مباراة لإنتر ميامي على ملعبه الجديد "نو ستاديوم"، كانت بداية هدف أوستن الثاني في المباراة من عند النجم الأرجنتيني..

    الكرة قُطعت من ميسي أمام منطقة جزاء الخصم بسهولة كبيرة، مع تقدم كافة لاعبي إنتر ميامي، لم يحتج لاعبو أوستن سوى ثلاث تمريرات فقط من بعد قطع الكرة من ليو، حتى أحرزوا هدفهم الثاني في الدقيقة 53 عن طريق البديل جايدن نيلسون، بعد نزوله بثماني دقائق فقط.


  • فرصة لجمهور رونالدو للسخرية

    كما قلنا لم يهدأ ميسي طوال الـ90 دقيقة، وكان أكثر لاعب تسديدًا، لكن أغلبها تسديدات طائشة فكان الأسوأ في هذا الجانب..

    على سبيل المثال، سدد زميله ماتيو سيلفيتي ست تسديدات منها ثلاث على المرمى، ما يعني نجاحه بنسبة 50%. كذلك سدد زميله تاديو أليندي ثلاث، منها واحدة على المرمى، ما يعني نجاحه بنسبة 33%.

    أما ميسي فقد سدد 11 تسديدة، لكن لم يكن سوى ثلاث منها فقط على مرمى الخصم، أي نجح بنسبة 27% تقريبًا.

    تلك الإحصائية تسببت في سخرية جمهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منه، فعلى سبيل المثال، علق حساب "Arielipillo" الشهير بدعمه للدون واضطهاد الأرجنتيني: "سدد اللاعب 11 تسديدة في 95 دقيقة ولم يتمكن إلا من تسجيل هدف واحد!".


  • وماذا عن حلم كريستيانو رونالدو؟

     طالما سجل ميسي هدفًا فالمقارنة الرقمية مع كريستيانو رونالدو لا بد أن تظهر على السطح، خاصةً فيما يتعلق بحلم الدون "الألف هدف"..

    بهدفه في شباك أوستن فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – فقد رفع ليو رصيده إلى 903 أهداف؛ 672 مع برشلونة، 32 مع باريس سان جيرمان، 77 مع إنتر ميامي، و115 مع منتخب الأرجنتين.

    ما يعني أنه يفصله عن تحقيق حلم صاروخ ماديرا 97 هدفًا.. في المقابل، رصيد الدون 967 هدفًا، ويحتاج لـ33 فقط ليصل لحلمه.

  • وفرصة لبرشلونة للتعلم

    أما بالنسبة لجمهور ليونيل ميسي في برشلونة، فكانت مواجهة أوستن مناسبة جديدة للتحسر على ما فعله ناديهم تجاه الأرجنتيني..

    الحديث هنا عن الظهور الأول للمدرج الخاص الذي يحمل اسم ليونيل ميسي في استاد "نو ستاديوم" الجديد، حيث قرر إنتر ميامي تكريم البرغوث بينما لا يزال لاعبًا بين صفوفه دون انتظار رحيله أو اعتزاله.

    ظهور هذا المدرج فتح باب النقاش وسط البرشلونيين حول أهمية تكريم الأساطير بينما لا يزالون أحياء داخل النادي أو بشكل عام في الحياة.

    في المقابل، كانت الزيارة الوحيدة لميسي لملعب سبوتيفاي كامب نو الخاص ببرشلونة، بعد رحيله بأربع سنوات، ودون علم المسؤولين في "زيارة سرية سريعة".

    حتى مناقشة إمكانية عمل تمثال له أو احتمالية عودته وما إلى ذلك، محل خلاف بين مسؤوليه.

    أحد الحسابات "المتحسرة" كتب: "سيظل هذا الاسم (ليونيل ميسي) هو اسم المدرج الرئيسي للملعب إلى الأبد. نعم، يبدو الأمر غريبًا، لكن ليونيل تلقى تكريمًا من هذا النوع في ميامي قبل أن يحظى به في برشلونة. دائمًا ما أؤيد تكريم الأشخاص وهم على قيد الحياة".


  • بالأرقام .. ماذا قدم ميسي أمام أوستن؟

    أخيرًا لمحبي لغة الأرقام أكثر، فبخلاف الهدف الذي سجله ميسي أمام أوستن، خلق ثلاث فرصة أخرى لزملائه، لم يترجموها إلى أهداف.

    سدد ليو 11 تسديدة، منها 3 على المرمى، فيما كان نجاحه الأكبر في المراوغات، حيث تفوق في 5 من أصل 6، كذلك نجح في 6 ثنائيات من أصل 10، بينما فقد الكرة 23 مرة كأكثر لاعبي فريقه سلبية في هذا الجانب.