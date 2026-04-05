فرصة لبرشلونة للتعلم ولجمهور كريستيانو رونالدو للسخرية من ميسي .. "خذلان الحظ" يحرج ليو في ليلة إنتر ميامي التاريخية أمام أوستن!

بداية غير موفقة لإنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ليلة تاريخية للنادي حيث افتتاح ملعبه الجديد "نو ستاديوم"، إذ فقد نقطتين أمام أوستن في سباق الحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي توجه به العام الماضي.
رفاق ليو تعثروا بالتعادل أمام أوستن بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة السادسة من الدوري الأمريكي 2026.
ثنائية إنتر ميامي سجلها ميسي ولويس سواريز في الدقيقتين 10 و81، لكن أفضلية تسجيل الهدف الأول على ملعبه الجديد كانت من نصيب لاعب الخصم البرازيلي جيليرمي بيرو في الدقيقة السادسة، بينما سجل زميله جايدن نسليون الهدف الثاني في الدقيقة 53، ما يعني أن أوستن كانت له أسبقية التقدم كل مرة، وما أصحاب الأرض إلا رد فعل فقط.
بهذا التعادل يحتل إنتر ميامي المركز الرابع في جدول ترتيب الشرق برصيد 11 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن الصدارة التي يحتلها ناشفيل.
أما أوستن فيحل بالمركز الـ11 بجدول ترتيب الغرب برصيد ست نقاط فقط.
وللتركيز أكثر على ما قدمه ليونيل ميسي خلال مواجهة إنتر ميامي وأوستن، دعونا نستطرد في السطور التالية..