فلسفة صارمة وجسد لا يرحم: نجوم برشلونة يدفعون الثمن.. كأس العالم 2026 يكشف الجانب المظلم لـ"ثورة هانزي فليك"

في الوقت الذي اتجهت فيه أنظار العالم، صوب ملاعب مونديال 2026 الصاخبة؛ وقف نجوم العملاق الكتالوني برشلونة على حافة الهاوية، لأسباب بدنية وتكتيكية.

نعم.. الأسلوب الخططي الشرس والضغط العالي المستمر، الذي فرضه المدير الفني الألماني هانزي فليك في برشلونة؛ يبدو اليوم وكأنه "الفاتورة الباهظة" التي يدفعها اللاعبون، مع منتخبات بلادهم.

والحقيقة أن 10 نجوم برشلونيين، وصلوا إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ لكن هُناك الكثير من علامات الاستفهام رغم ذلك، بشأن حالاتهم البدنية ومستواهم الفني.

وجميع نجوم العالم شاركوا في النسخة المونديالية الحالية، بعد موسم شاق للغاية؛ إلا أن لاعبي برشلونة تحديدًا، وصلوا إلى هذا العرس الكروي في حالة بدنية صعبة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف دفع نجوم برشلونة ثمن أسلوب فليك الخططي والبدني، في بطولة كأس العالم 2026..