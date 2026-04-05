"برشلونة كان محظوظًا" - نجم أتلتيكو مدريد غاضب من قرار البطاقة الحمراء، بينما يحقق رجال هانسي فليك فوزًا في اللحظات الأخيرة ليوسعوا الفارق في صدارة الدوري الإسباني
مشهد درامي في ملعب متروبوليتانو
كان من المتوقع أن تكون المباراة بين أتلتيكو وبرشلونة حاسمة في سباق اللقب، لكنها سرعان ما تحولت إلى دوامة من الجدل حول قرارات التحكيم. وبينما تقدم أتلتيكو مبكراً بهدف سجله جوليانو سيميوني، انقلبت الأمور بعد أن أدرك ماركوس راشفورد التعادل، وتقلص عدد لاعبي الفريق المضيف إلى عشرة لاعبين عقب طرد نيكو غونزاليس. مع تعادل النتيجة 1-1، طُرد جيرارد مارتين من برشلونة، لكن القرار تم إلغاؤه بشكل مفاجئ بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR). أثر النقص العددي في النهاية على النتيجة عندما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفاً في الدقيقة 86 ليحسم الفوز للعملاق الكتالوني.
موسو ينتقد التفاوت في أداء الحكام
لم يتردد موسو في إبداء رأيه بعد المباراة، بعد أن حصل على لقب أفضل لاعب رغم الخسارة. وفي حديثه إلى قناة DAZN، أعرب الحارس الأرجنتيني عن إحباطه قائلاً: "لعبنا شوطاً أول رائعاً. بل لعبنا بشكل أفضل من ذلك، وخلقنا العديد من الفرص؛ كانت مباراة مسلية وممتعة. البطاقة الحمراء أضرت بنا. من الصعب جداً في كرة القدم الحالية أن تلعب بفارق لاعب واحد. أعتقد أيضًا أنها كانت بطاقة حمراء بالنسبة لهم. رأى الحكم ذلك بوضوح على أرض الملعب. ثم شوهد ذلك في الإعادة. كان من الممكن أن يجعل ذلك المباراة أكثر واقعية. لكن لا بأس، سنمضي قدمًا. كانت مباراة مهمة. هذا لا يهز ثقتنا. أحد عشر ضد أحد عشر، أعتقد أننا كنا الأفضل. صنعنا العديد من الفرص وحركنا الكرة جيدًا. هذا يمنحنا الثقة".
حظ ليفاندوفسكي في اللحظات الأخيرة يضمن النقاط
جاءت اللحظة الحاسمة في وقت متأخر من المباراة عندما سجل ليفاندوفسكي هدفاً بصدفة، وهو الهدف الذي يرى موسو أنه لخص حظ الفريق في تلك الليلة. وتحدث موسو عن تلك الخسارة المؤلمة في الدقائق الأخيرة قائلاً: "سقطت الكرة المرتدة أمامه مباشرةً، وبدون أن يدرك ذلك، سجل الهدف. لقد حالفهم الحظ في الهدف الثاني. حاولنا الدفاع. بذل الفريق جهداً هائلاً. أحاول الدفاع عن كل الجهد الذي بذله اللاعبون لأن الأمر يبدو مذهلاً من الخارج. عندما نتلقى أهدافاً بأي شكل من الأشكال، تشعر بالسوء. أقدر وأثني على جهد الفريق، أحد عشر ضد أحد عشر وأيضاً مع لاعب أقل".
أسبوعان حافلان بالأحداث
الجدول الزمني المرتقب لفريق دييغو سيميوني صعب للغاية، حيث يتضمن مباراة إعادة حاسمة أمام برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع وجود مقعد في نصف النهائي على المحك، من المتوقع أن يمتد التوتر الناجم عن هذه المواجهة في الدوري إلى المباراة الأوروبية. علاوة على ذلك، تبرز مباراة نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد في 18 أبريل باعتبارها الفرصة الأكثر واقعية أمام أتلتيكو مدريد للفوز بلقب هذا الموسم.