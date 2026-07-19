منتخب برشلونة بطلًا للعالم: عفوًا.. لا ترددوا الكذبة وتصدقوها فـ"سيناريو إسبانيا 2010 لم يتكرر رغم هدف فيران توريس"!

خلف شاشات التحليل، ومنصات التواصل الاجتماعي؛ يحاول البعض إعادة إنتاج رواية قديمة، وهي "إسبانيا 2026 عبارة عن (منتخب برشلونة)".

منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم الذي توّج بلقب بطولة كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسك وكندا؛ يضم في صفوفه "8 نجوم برشلونيين"، دفعة واحدة.

وهذا يذكرنا بجيل إسبانيا الذهبي؛ الذي توّج بثنائية أمم أوروبا ولقب كأس العالم، في الفترة من 2008 إلى 2012.

نعم.. جيل إسبانيا الذهبي وقتها، كان يضم عددًا كبيرًا من نجوم برشلونة؛ الذين ساعدوا المنتخب الوطني في التتويج بأمم أوروبا 2008 و2012، بالإضافة إلى كأس العالم 2010.

وآنذاك.. كان يُطلق على الفريق الإسباني بأنه "منتخب برشلونة"؛ وهو الأمر الذي يرى البعض أنه يتكرر مع الجيل الحالي، الذي تحصل على أمم أوروبا 2024 ثم كأس العالم 2026.

إلا أننا سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف تُعتبر رواية "إسبانيا 2026 بمثابة (منتخب برشلونة)" غير حقيقية، بالمقارنة مع جيل 2010 تحديدًا..