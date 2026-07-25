بعد تحوله لبطل قومي .. خطوة مهمة من برشلونة في ملف بيع فيران توريس إلى باريس سان جيرمان

حتى قبل أن يقدم أداءً بطوليًّا مع «لا روخا» على الساحة العالمية، كان توريس هدفًا رئيسيًّا لباريس سان جيرمان.

وتشير التقارير، وفقًا لموقع «Foot01»، إلى أن بطل الدوري الفرنسي مستعد لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو (30 مليون جنيه إسترليني/40 مليون دولار) لضمان التعاقد معه هذا الصيف.

وتقول تقارير إسبانية إن المهاجم ربما يكون قد توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع فريق لويس إنريكي.

وتعد احتمالية عودة توريس للعمل مع المدرب السابق للمنتخب الإسباني في باريس أمراً مغرياً للغاية بالنسبة للنادي الذي يلعب في الدوري الفرنسي.

ويدرك جوان لابورتا وإدارة برشلونة جيدًا هذا التهديد. ولا تزال العلاقة بين الناديين متوترة، وسيشكل خسارة لاعب رئيسي لصالح باريس سان جيرمان ضربة قاسية للبلوجرانا.