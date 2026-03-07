العقدة مستمرة ومن حق فليك أن يغضب: رسالة بيدري الهادئة وزاوية الشيطان الخاصة يامال يغلبان انقطاع البث أمام بيلباو!

نجح نادي برشلونة في العودة بانتصار ثمينًا وصعبًا من ملعب سان ماميس بعد التغلب على مستضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.

جاء هذا الفوز ليعزز صدارة الفريق الكتالوني لجدول ترتيب الدوري الإسباني في ليلة اتسمت بالصعوبة البالغة والتوتر الفني فوق أرضية الميدان.

شهدت المباراة تفوقًا عدديًا في الاستحواذ لصالح الضيوف وصل إلى 72 بالمئة غير أن الفعالية الهجومية غابت عن رفاق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لفترات طويلة من عمر اللقاء.

ورغم السيطرة على الكرة فإن الفريق الباسكي كان هو الأكثر خطورة في الوصول إلى المرمى خاصة في شوط المباراة الأول الذي وصفه المحللون بأنه من أسوأ فترات برشلونة في الموسم الحالي.

تزامنت هذه الصعوبات الفنية مع لحظات غريبة شهدها المتابعون خلف الشاشات حيث تكرر انقطاع البث بأسوداد الشاشة تمامًا في عدة مناسبات وهو ما زاد من غموض المواجهة وصعوبة قراءتها بشكل مستمر.