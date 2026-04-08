في تطورٍ دراماتيكي للأحداث في سان سيرو، يبدو أن مستقبل لياو مع ميلان يقترب من نقطة الانفجار. ووفقاً لتقارير كورييري ديلا سيرا، فقد عُرض الجناح على عدة أندية أوروبية نخبوية، مع برشلونة في مقدمة الطابور. وبينما كان اللاعب يُعدّ في السابق غير قابل للمساس — بعدما سجل 80 هدفاً للروسونيري منذ قدومه من ليل في صيف 2019 — فقد تغيّر المشهد في ميلانو بشكل كبير.

ويُقال إن الروسونيري مستعدون للموافقة على البيع مقابل مبلغ في حدود 50 مليون يورو. ويمثل ذلك انخفاضاً هائلاً مقارنة بشرط الجزاء الرسمي البالغ 170 مليون يورو، والذي تم تحديده عندما جدد عقده حتى عام 2028.