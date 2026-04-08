برشلونة عُرضت عليه فرصة التعاقد مع نجم ميلان صاحب الـ80 هدفاً بعد تحديد رسوم الانتقال
صفقة بسعر مخفّض للهدف طويل الأمد لياو
في تطورٍ دراماتيكي للأحداث في سان سيرو، يبدو أن مستقبل لياو مع ميلان يقترب من نقطة الانفجار. ووفقاً لتقارير كورييري ديلا سيرا، فقد عُرض الجناح على عدة أندية أوروبية نخبوية، مع برشلونة في مقدمة الطابور. وبينما كان اللاعب يُعدّ في السابق غير قابل للمساس — بعدما سجل 80 هدفاً للروسونيري منذ قدومه من ليل في صيف 2019 — فقد تغيّر المشهد في ميلانو بشكل كبير.
ويُقال إن الروسونيري مستعدون للموافقة على البيع مقابل مبلغ في حدود 50 مليون يورو. ويمثل ذلك انخفاضاً هائلاً مقارنة بشرط الجزاء الرسمي البالغ 170 مليون يورو، والذي تم تحديده عندما جدد عقده حتى عام 2028.
احتكاك مع مدرب ميلان أليغري؟
المحرّك الرئيسي وراء هذا التوافر المفاجئ هو تدهور العلاقة بين لياو والمدرب ماسيميليانو أليغري. وقد بلغ الاحتكاك نقطة الانفجار خلال المباراة الأخيرة أمام لاتسيو قبل التوقف الدولي الأخير؛ إذ عبّر لياو عن غضب شديد عند استبداله، وظهر في حالة انفعال واضحة رغم محاولات أليغري تهدئته باحتضانه. علاوة على ذلك، شابت موسم المهاجم البرتغالي إصابات متكررة، ما قيّده إلى 25 مشاركة فقط في جميع المسابقات. وفي تلك المباريات، حقق حصيلة متواضعة بلغت 10 أهداف وتمريرتين حاسمتين، وهو تراجع في الإنتاجية يُعزى إلى حد كبير لقرار أليغري التكتيكي بإشراكه كمهاجم وهمي بدلاً من دوره المفضل على الجناح الأيسر.
وبعيداً عن الاحتكاك التكتيكي، يتحرك ميلان بدافع البراغماتية المالية. وبصفته الأعلى أجراً في الفريق، فإن الاستغناء عن لياو سيتيح للنادي خفض فاتورة الأجور بشكل كبير وإعادة استثمار الأموال الناتجة في مناطق أخرى من التشكيلة. وقد جعلت تركيبة التوتر داخل غرفة الملابس والحاجة إلى رأس مال جديد الرحيل في الصيف النتيجة الأرجح لجميع الأطراف المعنية.
إعجاب لابورتا وعامل خورخي مينديز
اهتمام برشلونة بلياو ليس سراً تقريباً. لطالما كان الرئيس جوان لابورتا معجباً منذ فترة طويلة بسرعة اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً وقدرته التقنية المتفجرة. وقد حاول النادي سابقاً إقناعه بالانتقال إلى كتالونيا عندما اختار نيكو ويليامز البقاء في أتلتيك بلباو، لكن الصفقة باتت مستحيلة بسبب سعرٍ مطلوب تجاوز 100 مليون يورو.
وتضيف طبقة أخرى إلى احتمال الانتقال مشاركة الوكيل الخارق خورخي مينديش. لدى هذا الممثل تاريخ حافل في إبرام الصفقات مع برشلونة، وقد عمل سابقاً كوسيط خلال الاستفسارات السابقة بشأن لياو. وبينما توجد قناة تواصل بين الناديين، يبقى برشلونة حذراً بشأن خطوته التالية في السوق نظراً لاستمرار تركيزه على لوائح سقف الرواتب الصارمة في الدوري الإسباني.
برشلونة يعطي الأولوية لوضع راشفورد
على الرغم من إدراكهم لتوفر لياو، لم يقدم برشلونة بعد على اتخاذ أي خطوة رسمية. تتمثل أولوية النادي الحالية في مستقبل ماركوس راشفورد. وإذا لم يجعل الكتالونيون بقاء راشفورد دائمًا — سواء عبر الفشل في التفاوض على راتب أقل أو عدم تفعيل خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو — فمن المؤكد أنهم سيدخلون السوق للتعاقد مع جناح أيسر بارز.
وتتمثل الخطة البديلة لديكو والإدارة الرياضية في مراقبة موهبة أصغر سنًا ذات إمكانات عالية يمكن تطويرها بتكلفة أقل.