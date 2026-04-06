بعد التأكيدات من برشلونة على اقتراب الصفقة .. ماروتا يرد على أنباء رحيل باستوني عن إنتر

أليساندرو باستوني «يتوق بشدة للعب مع برشلونة». هذا ما تؤكده صحيفة «موندو ديبورتيفو» في عددها الصادر اليوم. الصورة معروفة: بعد أن أصبح في قلب العاصفة بسبب التمثيل في مباراة إنتر ويوفنتوس وطرده في مباراة البوسنة وإيطاليا، يدرك لاعب أتالانتا السابق اهتمام برشلونة به، وعلى الرغم من أنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق شخصي مع النادي، إلا أنه يتوق إلى ذلك. بل إنه يرغب في ذلك بسرعة، إذا ما صدقنا ما يكتبونه في إسبانيا.

"يعلم باستوني أن مغادرة الدوري الإيطالي هي الخيار الأفضل له الآن بعد أن أتيحت له الفرصة للانضمام إلى برشلونة. اللعب مع البلوجرانا يحفزه كثيرًا، خاصةً إلى جانب لامين يامال، الذي يعتبره مستقبل كرة القدم العالمية. كلاعب محترف، سيبذل قصارى جهده مع إنتر حتى نهاية الموسم، لكن الاهتمام الواضح من النادي الكتالوني يضيف ضغطًا إضافيًا على حياته اليومية".