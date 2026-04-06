بعد التأكيدات من برشلونة على اقتراب الصفقة .. ماروتا يرد على أنباء رحيل باستوني عن إنتر

أليساندرو باستوني «يتوق بشدة للعب مع برشلونة». هذا ما تؤكده صحيفة «موندو ديبورتيفو» في عددها الصادر اليوم. الصورة معروفة: بعد أن أصبح في قلب العاصفة بسبب التمثيل في مباراة إنتر ويوفنتوس وطرده في مباراة البوسنة وإيطاليا، يدرك لاعب أتالانتا السابق اهتمام برشلونة به، وعلى الرغم من أنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق شخصي مع النادي، إلا أنه يتوق إلى ذلك. بل إنه يرغب في ذلك بسرعة، إذا ما صدقنا ما يكتبونه في إسبانيا.

"يعلم باستوني أن مغادرة الدوري الإيطالي هي الخيار الأفضل له الآن بعد أن أتيحت له الفرصة للانضمام إلى برشلونة. اللعب مع البلوجرانا يحفزه كثيرًا، خاصةً إلى جانب لامين يامال، الذي يعتبره مستقبل كرة القدم العالمية. كلاعب محترف، سيبذل قصارى جهده مع إنتر حتى نهاية الموسم، لكن الاهتمام الواضح من النادي الكتالوني يضيف ضغطًا إضافيًا على حياته اليومية".

  • حان الوقت

    يوضح موقع «موندو ديبورتيفو» أن إنتر يعتزم تجديد صفوفه في الصيف، ووفقاً لمصادر مقربة من باستوني، يرى المدافع وفريقه أن الوقت قد حان لكي يسرع برشلونة الإجراءات وينهي صفقة التعاقد معه، وهو أمر قد يتحقق في وقت قصير نسبياً، في رأيه، إذا تحرك النادي الكتالوني بسرعة.

  • ماروتا يبطئ من وتيرة الشائعات

    في هذا السياق، تجدر قراءة كلمات رئيس نادي إنتر ميلان جوزيبي ماروتا التي أدلى بها لـ DAZN قبل مباراة إنتر وروما التي انتهت بنتيجة 5-2: "من المخجل أن يتعرض باستوني لهذه الحملة المستمرة وكأنه مذنب في شيء ما. أسباب خروج إيطاليا من البطولة أبعد قليلاً عن ذلك. وبغض النظر عن هذا، فإن شاباً في مثل سنه لا يستحق هذه المعاملة. في الحياة نخطئ، لكن هنا في إيطاليا اعتدنا جميعاً على أن نصبح علماء نفس وخبراء كرة قدم، ونحلل المواقف دون أن نعرف مع من نتعامل. لقد أقررنا جميعًا أنه أخطأ، بالنسبة لشاب في سنه. باستوني هو أحد أصول إنتر وكرة القدم الإيطالية. ونحن نعتبره كذلك. لا توجد أسباب تدعوه لترك هذا القميص، ثم كما هو الحال مع جميع اللاعبين، قد تكون هناك مواقف سنقيّمها لاحقًا".



  • الخطوات التالية

    يعتقد نادي برشلونة أن المدافع الإيطالي قد يغادر إنتر مقابل ما يقارب 55 إلى 60 مليون يورو، ويقر بأنه يراقبه عن كثب، على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليه إبرام اتفاق مبدئي مع اللاعب ثم الاتصال بالنادي الإيطالي، الذي سيحاول عندئذٍ - وعندئذٍ فقط - الحصول على أفضل سعر ممكن.


