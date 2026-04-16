رسميًا .. برشلونة يقدم شكوى ثانية إلى يويفا بشأن التحكيم بعد الوداع الأوروبي على يد أتلتيكو مدريد

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع واحد فقط التي يتوجه فيها «البلوجرانا» إلى الاتحاد الأوروبي، معربين عن استيائهم الشديد من أداء حكام المباراة ونظام «فار». وتشمل هذه الشكوى بالتحديد حوادث وقعت في كل من مباراة الذهاب والإياب.

ولم يتردد رئيس النادي جوان لابورتا في التعبير عن رأيه، حيث صرح بأن التحكيم الذي واجهه برشلونة خلال هذه المرحلة من المسابقة كان مخزياً. وقدم لابورتا قائمة مفصلة باللعبات المثيرة للجدل في مباراتي الذهاب والإياب، بما في ذلك البطاقة الحمراء التي حصل عليها باو كوبارسي، واللمسة اليدوية المزعومة لمارك بوبيل، وطرد إريك جارسيا، والركلة الجزائية المحتملة لداني أولمو، والاصطدام المثير للجدل بين فيرمين لوبيز وخوان موسو.

وقال لابورتا: "أولاً، أود أن أهنئ أتلتيكو مدريد، لكن هذا لا يغير حقيقة أن التحكيم، سواء من قبل الحكم أو من قبل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، كان عاراً. ما فعلوه بنا أمر لا يطاق. في مباراة الذهاب، لم يمنحونا ركلة جزاء واضحة، وطردوا لاعباً في حين كان يستحق بطاقة صفراء، لأن جوليانو [سيميوني] لم يكن مسيطراً على الكرة. البطاقة الحمراء أضرت بنا كثيراً.

"كانت مباراة تعادل أضرّت بنا قرارات التحكيم فيها كثيرًا. في مباراة الإياب، لم يكن إريك جارسيا آخر مدافع، وكان [جول] كوندي قادمًا. أظهر الحكم في البداية بطاقة صفراء، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت القرار. هدف فيران [توريس] كان صحيحاً، والركلة الجزائية على [داني] أولمو كانت واضحة، والخطأ على فيرمين كان غير مقبول لأن شفته العليا انشقت تماماً، ثم أظهر بطاقة لجافي... كان الفتى يعاني أثناء خياطة جرحه، ولم يحصل حتى على بطاقة. هذا أمر غير مقبول".