ويشعر العملاق الكتالوني بالغضب الشديد إزاء العديد من القرارات التي اتُخذت خلال مباراتي الذهاب والإياب، بعد خسارته بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.
رسميًا .. برشلونة يقدم شكوى ثانية إلى يويفا بشأن التحكيم بعد الوداع الأوروبي على يد أتلتيكو مدريد
لابورتا ينتقد التحكيم «المخزي» ونظام الفيديو المساعد (VAR)
وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع واحد فقط التي يتوجه فيها «البلوجرانا» إلى الاتحاد الأوروبي، معربين عن استيائهم الشديد من أداء حكام المباراة ونظام «فار». وتشمل هذه الشكوى بالتحديد حوادث وقعت في كل من مباراة الذهاب والإياب.
ولم يتردد رئيس النادي جوان لابورتا في التعبير عن رأيه، حيث صرح بأن التحكيم الذي واجهه برشلونة خلال هذه المرحلة من المسابقة كان مخزياً. وقدم لابورتا قائمة مفصلة باللعبات المثيرة للجدل في مباراتي الذهاب والإياب، بما في ذلك البطاقة الحمراء التي حصل عليها باو كوبارسي، واللمسة اليدوية المزعومة لمارك بوبيل، وطرد إريك جارسيا، والركلة الجزائية المحتملة لداني أولمو، والاصطدام المثير للجدل بين فيرمين لوبيز وخوان موسو.
وقال لابورتا: "أولاً، أود أن أهنئ أتلتيكو مدريد، لكن هذا لا يغير حقيقة أن التحكيم، سواء من قبل الحكم أو من قبل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، كان عاراً. ما فعلوه بنا أمر لا يطاق. في مباراة الذهاب، لم يمنحونا ركلة جزاء واضحة، وطردوا لاعباً في حين كان يستحق بطاقة صفراء، لأن جوليانو [سيميوني] لم يكن مسيطراً على الكرة. البطاقة الحمراء أضرت بنا كثيراً.
"كانت مباراة تعادل أضرّت بنا قرارات التحكيم فيها كثيرًا. في مباراة الإياب، لم يكن إريك جارسيا آخر مدافع، وكان [جول] كوندي قادمًا. أظهر الحكم في البداية بطاقة صفراء، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت القرار. هدف فيران [توريس] كان صحيحاً، والركلة الجزائية على [داني] أولمو كانت واضحة، والخطأ على فيرمين كان غير مقبول لأن شفته العليا انشقت تماماً، ثم أظهر بطاقة لجافي... كان الفتى يعاني أثناء خياطة جرحه، ولم يحصل حتى على بطاقة. هذا أمر غير مقبول".
- Getty Images Sport
يستشهد برشلونة بالأضرار الرياضية والاقتصادية
ورغم أن البيان الرسمي الجديد للنادي كان أكثر اعتدالاً قليلاً من الانفعال العلني الذي أبداه لابورتا، إلا أنه لا يزال يرسم صورة لنادٍ يشعر بأنه يتعرض للظلم بشكل منهجي. وجاء في البيان: "يرى النادي أنه خلال مباراتي الدور، اتُخذت عدة قرارات تحكيمية لا تتوافق مع قوانين اللعبة، ناجمة عن التطبيق الخاطئ للوائح وعدم التدخل الكافي لنظام الفيديو المساعد (VAR) في مواقف ذات أهمية واضحة".
كما جادل برشلونة بأن هذه الأخطاء لم تكن مجرد أخطاء سطحية، بل غيرت بشكل جذري مسار المنافسة بالنسبة لهم. وأضاف النادي: "وفقًا لنادي برشلونة، كان لتراكم هذه الأخطاء تأثير مباشر على سير المباريات والنتيجة النهائية للمباراة، مما تسبب في ضرر رياضي واقتصادي كبير للنادي".
دعوة إلى الإصلاح التكنولوجي والشفافية
بالإضافة إلى السعي للحصول على تعويض عن تلك القرارات المحددة، يضع النادي الكتالوني نفسه في موقع الريادة في الحملة الرامية إلى تحسين معايير التحكيم في جميع أنحاء أوروبا. وقد ذكّر النادي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشكاواه السابقة، وأعرب عن رغبته في إجراء إصلاح شامل للنظام لمنع تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل.
وأضاف النادي: "من خلال هذا الطلب، يكرر النادي المطالب التي قدمها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) سابقاً، وفي الوقت نفسه، يعرض التعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين نظام التحكيم لضمان تطبيق أكثر صرامة ونزاهة وشفافية لقوانين اللعبة".
- Getty Images Sport
رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاستئناف السابق
في الأسبوع الماضي، كان برشلونة أكثر حزماً، حيث استهدف بشكل خاص حادثة لمس الكرة باليد التي تورط فيها بوبيل في مباراة الذهاب. وجادل النادي بأنها كانت ركلة جزاء واضحة لأن الكرة كانت في اللعب عند لمسها باليد، وذهب إلى حد المطالبة بإجراء تحقيق رسمي، ونشر تسجيل صوتي لنظام الفيديو المساعد (VAR)، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد الحكام المعنيين.
ومع ذلك، كان رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على الاحتجاج الأول سريعاً ورافضاً. بعد ظهر يوم الثلاثاء، حسمت الهيئة القارية المسألة بشكل قاطع، وقررت أنه لم يحدث أي شيء يستوجب العقوبة خلال اللعب في منطقة جزاء أتلتيكو. واعتبرت الاحتجاج رسمياً "غير مقبول"، الأمر الذي لم يؤدِ إلا إلى تأجيج النيران في كامب نو، حيث يضاعف النادي من جهوده في أحدث طعنه القانوني والإداري.