"برشلونة سيكون آخر نادٍ لي": هانسي فليك يعلن اعتزاله بعد رحيله عن نادي برشلونة

وقال لابورتا: "إنه موافق على ذلك، وسنعلن عن الاتفاق قريبًا، لأنه يشعر براحة كبيرة هنا". ولم يصدر النادي أي إعلان رسمي حتى الآن، كما لم يرغب فليك نفسه في تأكيد الخبر قبل مباراة الإياب المهمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (الذهاب 1-1) يوم الأربعاء (الساعة 18:45) ضد نيوكاسل يونايتد.

"لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب. لدينا مباراة مهمة للغاية"، قال المدرب البالغ من العمر 61 عامًا يوم الثلاثاء - لكنه أوضح: "أحب العمل هنا. لدينا متسع من الوقت ولا أفكر في الذهاب إلى أي مكان آخر. أنا هنا وسيكون هذا آخر نادٍ لي، وآخر وظيفة لي. وأنا سعيد جدًا بذلك".

كان لابورتا قد راهن بشكل كامل على فليك في حملته الانتخابية ضد منافسه الأكبر فيكتور فونت. "الرئيس هو السبب في وجودي هنا"، كان فليك قد قال ذلك بالفعل في ديسمبر الماضي في إشارة إلى الانتخابات. هناك حصل لابورتا على 68.18 في المائة من الأصوات، بما في ذلك أصوات فليك. وحصل فونت على 29.78 في المائة. سيعود لابورتا إلى مهام منصبه في يوليو، بعد أن استقال قبل بضعة أسابيع في سياق العملية الانتخابية.