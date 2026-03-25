إن لم تكن على علم كافٍ بالتشابه بين أسماء بعض الأندية العربية وبعضها، فستسقط ضحية للسخرية، خاصةً إن كان الأمر يتعلق بأحد المواهب المهمة في نادي برشلونة كمارك كاسادو.
نجم برشلونة يجاور زيزو وإمام عاشور؟ .. هفوة "سوشيال" تضع كاسادو في حسابات الأهلي
ما القصة؟
خلال الأيام الماضية، زعمت أكثر من صحيفة إسبانية على رأسها "موندو ديبورتيفو" و"سبورت" اهتمام نادي الأهلي السعودي بالتعاقد مع مارك كاسادو في الميركاتو الصيفي المقبل.
صاحب الـ22 عامًا مرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى نهاية يونيو 2028، ناهيك عن تضمنه شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو، وهو ما يعقد مهمة التفاوض معه.
في الإطار نفسه، أكدت "موندو ديبورتيفو" أن كاسادو يصب تركيزه حاليًا على حصد الألقاب مع برشلونة، لذا قرر تأجيل البت في أي عروض رسمية حتى نهاية الموسم، لتقييم مستقبله.
الأهلي المصري بدل من السعودي
كافة الصحف التي تحدثت عن اهتمام الأهلي بمارك كاسادو، أوضحت أن المقصود تحديدًا هو النادي السعودي، في ظل وجود أندية تحمل نفس الاسم في مصر وقطر وغيرهما.
لكن حساب "Barça News" الشهير اختلط عليه الأمر، ونقل الخبر لمتابعيه، واضعًا شعار الأهلي المصري بدلًا من السعودي.
هذا الشعار جلب السخرية للحساب، حيث كتب أحد متابعيه: "إنه النادي السعودي وليس المصري، من فضلك ابذل جهدًا"، وأضاف آخر: "أي أهلي تقصد، انظر إلى الشعار مرة أخرى".
إغراءات مالية خلف أسوار لاماسيا
تعتبر الرغبة في ضم مارك كاسادو استكمال للتحول الجوهري في سياسة التعاقدات السعودية حيث تستهدف حاليًّا لاعبين في مقتبل مسيرتهم الكروية.
كاسادو الذي خاض 29 مباراة هذا الموسم بإجمالي 1276 دقيقة يمثل سمات فنية تجمع بين مدرسة الناشئين في برشلونة والقدرات البدنية القوية.
وبالرغم من عدم حصوله على مقعد أساسي دائم في ظل وجود مواهب أصغر سنًّا، إلا أن أندية الدوري السعودي ترى فيه القطعة الناقصة لتطوير وسط ميدانها.
الخبر المنسوب للصحيفة الإسبانية يشير إلى أن اللاعب سيقيم العروض ماديًّا وفنيًّا، خصوصًا أن العرض السعودي يتضمن أرقامًا مالية يصعب رفضها للاعب في مقتبل العمر.
- AFP
مارك كاسادو في موسم 2025-2026
صاحب الـ22 عامًا تدرج في مختلف الفئات السنية ببرشلونة، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2024.
وخلال الموسم الجاري، استعان المدرب هانزي فليك بمارك كاسادو في 29 مباراة بمختلف البطولات، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.