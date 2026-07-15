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أحمد فرهود

رغم نكسات برشلونة وريال مدريد: 2026 عام إسباني بامتياز.. وثنائية لامين يامال وكارلوس ألكاراز "حبة الكرز"

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برشلونة للسيدات
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لامين يامال
لويس دي لا فوينتي

إبداع إسباني في 2026.. مع بعض الخيبات أيضًا

من عشب المونديال الأخضر في الملاعب الأمريكية، إلى صلابة أراضي ملبورن الزرقاء وصالات سلوفينيا المُغلقة؛ إذا أغمضت عينيك في أي بقعة من العالم الرياضي هذا العام ثم فتحتها، ستُشاهد العلم الإسباني يرفرف في الأفق.

نعم.. لم يعد الأمر مجرد طفرة عابرة، أو جيل ذهبي يتألق في لعبة واحدة؛ بل نحن أمام "تسونامي إسباني رياضي"، في عام 2026.

إسبانيا قررت في عام 2026، الذي لا يزال يتبقى على نهايته أكثر من 5 أشهر، أن تحتكر الذهب والفضة؛ بالإضافة إلى الحصول على الاعتراف الدولي بتألُق نجومها، في مختلف الرياضات.

والمثير أن هذا الأمر جاء وسط نكسات "قارية"، لكل من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد والعملاق الكتالوني برشلونة؛ اللذين خيبا آمال جماهيرهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي المنصرم.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف أصبح عام 2026 إسباني بامتياز، رغم نكسات ريال مدريد وبرشلونة..

  • Lamine Yamal Arda Guler Barcelona Real MadridGetty

    نكسات ريال مدريد وبرشلونة "القارية" في 2025-2026

    في البداية.. يجب التطرق سريعًا، إلى نكسات نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد والعملاق الكتالوني برشلونة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * ريال مدريد: ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي؛ بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا ضد العملاق الألماني بايرن ميونخ.

    * برشلونة: ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي؛ حيث لم يشفع له الفوز إيابًا (2-1) ضد أتلتيكو مدريد الإسباني لتعويض هزيمة الذهاب (0-2).

    وبالتالي.. يكون برشلونة أكمل 11 سنة كاملة، بدون التتويج بالبطولة القارية الكبيرة؛ بينما تراجع ريال مدريد بشكلٍ واضح، منذ آخر مرة تحصل فيها على اللقب عام 2024.

    وبخلاف ريال مدريد وبرشلونة.. فشلت جميع الأندية الإسبانية الأخرى، في الحصول على أي لقب قاري بموسم 2025-2026؛ وسط سيطرة "فرنسية إنجليزية"، كالتالي:

    * دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان الفرنسي.

    * الدوري الأوروبي: أستون فيلا الإنجليزي.

    * دوري المؤتمر الأوروبي: كريستال بالاس الإنجليزي.

    إلا أنه لا يجب النسيان أيضًا؛ أن فريق برشلونة الأول لكرة القدم "سيدات"، نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

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    منتخب إسبانيا.. من نهائي كأس العالم إلى المنافسة الأوروبية القوية

    بعد ما ذكرناه في السطور الماضية، بخصوص نكسات ريال مدريد وبرشلونة "الأوروبية"؛ قد يتساءل البعض، قائلًا: "إذًا.. كيف أصبح عام 2026 إسباني بامتياز؟!".

    الإجابة بسيطة؛ وهي انظروا إلى ما حققته المنتخبات الإسبانية بمختلف فئاتها، في الفترة القليلة الماضية.

    البداية مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، الذي دخل بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وسط ظروف صعبة للغاية.

    هذه الظروف الصعبة؛ تمثّلت في عدم جاهزية أهم نجوم المنتخب الإسباني "بدنيًا وفنيًا" بنسبة 100%، بسبب معاناتهم من الإصابة بنهاية موسم 2025-2026.

    على رأس هؤلاء النجوم؛ الثنائي الهجومي المبدع لامين يامال ونيكو ويليامز، اللذين دخلا كأس العالم 2026 بعد فترة غياب طويلة ودون خوض أي مباراة ودية.

    ورغم ذلك.. نجح المدير الفني لويس دي لا فوينتي، في قيادة منتخب إسبانيا للتأهُل إلى نهائي كأس العالم 2026؛ متخطيًا الكثير من المنتخبات القوية المرشحة، مثل البرتغال وفرنسا.

    ومهما كانت نتيجة النهائي؛ فإن العودة إلى نهائي المونديال بعد غياب 16 سنة ووسط هذه الظروف، يُعد إنجازًا كبيرًا بالفعل.

    لكن بخلاف منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم؛ فإن الفئات السنية "رجال وسيدات" حققت إنجازات كبيرة أيضًا في عام 2026، على النحو التالي:

    * منتخب إسبانيا للرجال تحت 19 سنة: التتويج بلقب كأس أمم أوروبا.

    * منتخب إسبانيا للرجال تحت 17 سنة: الحصول على "المركز الثالث" في كأس أمم أوروبا.

    * منتخب إسبانيا للسيدات تحت 19 سنة: التتويج بلقب كأس أمم أوروبا.

    * منتخب إسبانيا للسيدات تحت 17 سنة: الوصول إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا.

    أي أننا نتحدث عن منتخب إسبانيا، بجميع فئاته السنية؛ كونه منافسًا قويًا على جميع البطولات، حيث يتوج باللقب أو يصل إلى نصف النهائي في أسوأ الحالات.

  • 2026 Australian Open - Day 15Getty Images Sport

    رياضات أخرى.. إنجازات إسبانية مميزة في عام 2026

    واستكمالًا لحديثنا.. لم تتوقف الإنجازات الإسبانية في عام 2026، عند ما ذكرناه في السطور الماضية فقط؛ حيث شاهدنا تتويج "الماتادور" بالألقاب في بعض الألعاب الأخرى، كالتالي:

    * كرة القدم للصالات: تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا.

    * كرة السلة للسيدات "3 ضد 3": تحقيق الميدالية الذهبية ولقب سلسلة فيبا العالمية.

    * كرة اليد "أندية": تتويج نادي برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا.

    أما في رياضة التنس.. دخل الإسباني كارلوس ألكاراز "التاريخ"؛ بعدما تحصل على لقب أستراليا المفتوحة 2026 - أولى بطولات الجراند سلام -، وذلك للمرة الأولى في مسيرته.

    وبهذا اللقب أصبح ألكاراز، أصغر لاعب في تاريخ التنس يُحقق "الجراند سلام المهني"؛ أي التتويج بجميع ألقاب "الجراند سلام"، عن عمر 22 سنة و272 يومًا.

    وكان من الممكن أن يستكمل ألكاراز إنجازاته الكبيرة، في عام 2026؛ لولا تعرضه لإصابة قوية - إلتهاب في أوتار المعصم -، وهي التي تبعده عن الملاعب منذ أكثر من 3 أشهر.

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  • Lamine Yamal SpainGetty Images

    لامين يامال وكارلوس ألكاراز.. "حبة الكرز" الإسباني لعام 2026

    رغم إصابة نجم التنس كارلوس ألكاراز، وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة؛ إلا أنه كان مع مواطنه جوهرة العملاق الكتالوني لامين يامال، بمثابة "حبة الكرز الإسباني" لعام 2026.

    ألكاراز توج بجائزة "لوريوس"، كأفضل رياضي في العالم؛ وذلك في الحفل الذي أُقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال شهر أبريل 2026.

    وجاء تكريم ألكاراز؛ بناء على إنجازاته الكبيرة التي حققها أساسًا في عام 2025، بالإضافة إلى بدايته الخرافية في 2026 - قبل الإصابة -.

    أيضًا.. توّج يامال بجائزة "لوريوس"، كأفضل رياضي شاب في العالم، خلال نفس الحفل سالف الذكر؛ ليدخل تاريخ بلاده من أوسع الأبواب.

    وينتظر الإسبان من يامال الآن، أن يكمل عام 2026 المميز؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قيادة المنتخب الوطني الأول؛ للتتويج بلقب كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: الحصول على جائزة "الكرة الذهبية"؛ كأفضل لاعب شاب في العالم 2026.

    وإذا حدث هذين الأمرين؛ فإن عام 2026 الإسباني الممتاز سيكتمل بالفعل، حتى وسط نكسات الأندية "قاريًا".