عين على الحكم | خطايا مدافع برشلونة .. كوع في وجه بيلينجهام والحكم يمنع سيناريو أتلتيكو!

يأتي غياب مبابي في وقت تشهد فيه أجواء غرفة ملابس ريال مدريد توتراً شديداً. فقد هزت الفريق مشاجرة عنيفة وقعت في ملعب التدريب بين فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني، والتي أسفرت بشكل لافت عن نقل لاعب الوسط الأوروجواياني إلى المستشفى.
وطغت هذه الخلافات الداخلية على الاستعدادات لإحدى أكبر المباريات في كرة القدم للأندية.
علاوة على ذلك، واجه مبابي نفسه انتقادات شديدة من جماهير ريال مدريد. فقد غضب المشجعون بعد أن شوهد المهاجم يقضي إجازة أثناء فترة تعافيه من الإصابة، مما أدى إلى احتجاج رقمي هائل، حيث وصلت عريضة عبر الإنترنت تطالب برحيله إلى 70 مليون توقيع، مما وضع ضغطاً هائلاً على رئيس النادي فلورنتينو بيريز للنظر في مستقبل اللاعب.