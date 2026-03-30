لهذا لن يطلبه برشلونة وريال مدريد لا يريد إستعادته.. قصة نجم الوسط الذي يناطح مبابي من الدرجة الثانية!

تتصدر أخبار سيرخيو أريباس لاعب فريق ألميريا العناوين الرياضية في إسبانيا بعد تحقيقه أرقامًا تهديفية مذهلة تضعه في منافسة مباشرة مع كبار نجوم القارة الأوروبية.
نجح اللاعب الشاب في تسجيل 20 هدفًا وصناعة سبعة أهداف خلال الموسم الحالي ليصل إلى 27 مساهمة تهديفية متساويًا مع الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في صدارة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الملاعب الإسبانية.
يأتي هذا التألق في وقت يسعى فيه ألميريا للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة معتمدًا بشكل كلي على قدرات خريج أكاديمية ريال مدريد الذي بات حديث الساعة في ظل غياب العروض من قطبي الكرة الإسبانية رغم انفجار موهبته وتفوقه رقميًا على أسماء رنانة في الدوريات الخمسة الكبرى.