ارتبط ببرشلونة وريال مدريد.. الهلال يخطط للتعاقد مع نجم إنتر بطلب من سيموني إنزاجي

المثير في الأمر أن جدل كبير، أحيط بمستقبل المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، مع العملاق المحلي إنتر، خلال صيف العام الحالي.
نعم.. العملاق الكتالوني برشلونة وضع باستوني، على رأس خياراته الصيفية، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول؛ حيث يحظى اللاعب بإعجابٍ شديد من البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لهذا النادي الكبير.
إعجاب ديكو بباستوني؛ يعود إلى لعبه بالقدم اليسرى، وقدرته الكبيرة على بناء اللعب والخروج بالكرة من الخلف إلى الأمام.
إلا أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، عطل صفقة المدافع الإيطالي؛ لبعض الأسباب المهمة، هي:
* أولًا: رغبته في تدعيم خط الهجوم أولًا.
* ثانيًا: وجود بعض التحفظات التكتيكية على باستوني.
بعدها.. ارتبط اسم باستوني بالعملاق الإسباني الآخر ريال مدريد؛ حيث قيل إن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، يريد اللاعب في صفوف الفريق الأبيض.
لكن هذه الأخبار تراجعت مؤخرًا؛ دون معرفة ما ستسفر عنه الأيام القادمة، خاصة بعد ظهور اسم الهلال في الصفقة.