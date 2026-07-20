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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
أحمد فرهود

ارتبط ببرشلونة وريال مدريد.. الهلال يخطط للتعاقد مع نجم إنتر بطلب من سيموني إنزاجي

الهلال
أليساندرو باستوني
إنتر
برشلونة
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انتقالات

تطورات مثيرة في ميركاتو الهلال..

رصد عملاق الرياض الهلال، صفقة دفاعية عالمية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال الذي يقوده المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يُخطط لـ"الإحلال والتجديد" في صفوفه؛ وذلك بعد موسم صعب في 2025-2026، اكتفى فيه الزعيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين فقط.

  • Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images

    بطلب إنزاجي.. الهلال يخطط للتعاقد مع نجم إنتر

    وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، عن اهتمام نادي الهلال؛ بالتعاقد مع النجم الإيطالي أليساندرو باستوني، مدافع العملاق المحلي إنتر.

    دي مارزيو أكد عبر موقعه الرسمي، أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ هو من طلب التعاقد مع باستوني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وأشار دي مارزيو إلى أن إنزاجي، يعرف إمكانات باستوني جيدًا؛ بعدما أشرف على تدريبه في صفوف إنتر، في الفترة من 2021 إلى 2025.

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  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    صفقة أليساندرو باستوني متوقفة على هذا الأمر!

    واستكمالًا لخبره.. أوضح الصحفي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، أن نادي الهلال لم يتقدّم بأي عرض رسمي - حتى الآن -؛ من أجل التعاقد مع النجم الإيطالي أليساندرو باستوني، من العملاق المحلي إنتر.

    وشدد دي مارزيو على أن الهلال، ينتظر التخلص من بعض اللاعبين الأجانب؛ قبل التحرك لحسم صفقة باستوني، في الميركاتو الصيفي الحالي.

  • Alessandro Bastoni InterGetty

    مسيرة أليساندرو باستوني في عالم الساحرة المستديرة

    المدافع الإيطالي الدولي أليساندرو باستوني، البالغ من العمر 27 سنة، بدأ مسيرته الكروية في النادي المحلي أتالانتا؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى صفوف الفريق الأول في يناير 2017.

    وقام العملاق الإيطالي إنتر، بشراء عقد باستوني صيف عام 2017، مقابل 40.7 مليون يورو تقريبًا؛ مع تركه في أتالانتا لمدة موسم رياضي آخر، على سبيل الإعارة.

    ومجددًا.. أعار إنتر مدافعه الإيطالي صيف عام 2018، ولكن هذه المرة إلى النادي المحلي الآخر بارما؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2019.

    ومنذ 2019 وحتى وقتنا هذا، يلعب أليساندرو باستوني في صفوف فريق إنتر الأول لكرة القدم؛ حيث يرتبط بعقدٍ معه حاليًا، حتى 30 يونيو 2028.

    ومع هذا العملاق الإيطالي، شارك باستوني في 298 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 8 أهداف، ومقدّمًا 30 تمريرة حاسمة "أسيست" إلى زملائه.

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  • Alessandro Bastoni Inter 2:1GOAL

    أليساندرو باستوني.. ارتباط اسمه ببرشلونة وريال مدريد

    المثير في الأمر أن جدل كبير، أحيط بمستقبل المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، مع العملاق المحلي إنتر، خلال صيف العام الحالي.

    نعم.. العملاق الكتالوني برشلونة وضع باستوني، على رأس خياراته الصيفية، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأول؛ حيث يحظى اللاعب بإعجابٍ شديد من البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لهذا النادي الكبير.

    إعجاب ديكو بباستوني؛ يعود إلى لعبه بالقدم اليسرى، وقدرته الكبيرة على بناء اللعب والخروج بالكرة من الخلف إلى الأمام.

    إلا أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، عطل صفقة المدافع الإيطالي؛ لبعض الأسباب المهمة، هي:

    * أولًا: رغبته في تدعيم خط الهجوم أولًا.

    * ثانيًا: وجود بعض التحفظات التكتيكية على باستوني.

    بعدها.. ارتبط اسم باستوني بالعملاق الإسباني الآخر ريال مدريد؛ حيث قيل إن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، يريد اللاعب في صفوف الفريق الأبيض.

    لكن هذه الأخبار تراجعت مؤخرًا؛ دون معرفة ما ستسفر عنه الأيام القادمة، خاصة بعد ظهور اسم الهلال في الصفقة.