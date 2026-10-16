"كنت أعلم أنني سأرحل عن برشلونة" .. رافينيا يوضح علاقته القوية مع فليك

وتحدث المهاجم بصراحة عن قرب رحيله، موضحًا إلى أي مدى اقترب من إتمام انتقاله. فقد منحه حديث صريح مع مدربه الجديد الطمأنينة التي كان يحتاجها بالضبط ليجدد ارتباطه بالعملاق الكتالوني.

وقال رافينيا في مقابلة مع الجارديان: "في ذهني، كنت أعلم أنني سأرحل. كان الأمر منتهيًا [ذهنيًا]، هذه هي الحقيقة. كنت في البرازيل واتصل فليك. قال لي تعال لتتحدث معه قبل اتخاذ القرار النهائي. التقيت به وقال إنه يثق بي، وأنني سأكون مهمًا، وأن أسلوب لعب الفريق سيكون مناسبًا لي. في لحظة كهذه، كلمات قليلة قد تغيّرك. شعرت بقدر كبير من الثقة فيّ. منحني الثقة لألعب كرتي. وضعت فكرة في رأسي: امنح كل شيء، حياتك، بغض النظر عن اللحظة الشخصية التي تعيشها".

وتابع رافينيا: "العلاقة بين المدرب واللاعب هي الأهم في كرة القدم. من اللحظة التي وصل فيها [فليك]، كان بإمكاننا التحدث معه في أي شيء، وأي شيء يعني أي شيء. في تلك المرة، رأيته مطأطئ الرأس. في البداية، لم أفهم السبب حقًا. سألته ما الخطب. قال إنه يشعر أن الفريق لم يكن يلعب بشكل جيد. على حد ما أتذكر، قلت له إن الأمر على ما هو عليه، لقد فزنا وسنلعب بشكل جيد مرة أخرى. أفضّل ألف مرة أن أفوز مع أداء سيئ على أن أخسر مع أداء جيد. افُز بالمباريات، وستأتي الثقة ويأتي الأداء".

وأكد الجناح الأثر العميق لذلك الدعم من المدرب على ثقته بنفسه بشكل عام، مضيفًا: "قلت دائمًا وسأقول دائمًا إنه غيّر عقليتي، وغيّرني كشخص."







