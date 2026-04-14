Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Raphinha Barcelona season risk GFXGOAL
أحمد فرهود

الخسائر قد تزداد: تصريحات السرقة تورط برشلونة.. رافينيا يكرر سيناريو نيمار بعد الوداع الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد!

فقرات ومقالات
رافينيا
برشلونة
نيمار
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا

ماذا فعل رافينيا دياز؟!..

أشعل النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، جدلًا كبيرًا؛ وذلك بعد توديع الفريق الأول لكرة القدم، مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي، من دور ربع النهائي؛ رغم فوزه إيابًا (2-1) على نادي أتلتيكو مدريد، بملعب "الرياض ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية.

وخسر العملاق الكتالوني (0-2) على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، في لقاء الذهاب ضد أتلتيكو مدريد؛ وهو ما كان سببًا في توديعه البطولة الأوروبية، للعام الحادي عشر تواليًا.

وأساسًا.. رافينيا غاب عن مباراتي أتلتيكو "ذهابًا وإيابًا"؛ بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده البرازيل، في توقف مارس الماضي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أثار النجم البرازيلي الجدل بعد قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى الثمن الغالي الذي قد يدفعه نتيجة لذلك..

  • RaphinhaGetty Images

    اتهامات خطيرة من رافينيا دياز بعد الوداع الأوروبي!

    النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، فتح النار على التحكيم، في تصريحاته بعد مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد نادي أتلتيكو مدريد؛ وذلك على النحو التالي:

    - قال إن الأخطاء التحكيمية واردة؛ ولكن تكرارها "ذهابًا وإيابًا" يثير الشك.

    - اعتبر أن ما حدث مع برشلونة تحكيميًا "ذهابًا وإيابًا"؛ بمثابة النكتة.

    - وصف خروج برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بـ"السرقة".

    - زعم أن البعض يخاف من فوز برشلونة؛ وذلك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وبالطبع.. تصريحات رافينيا، الذي رافق بعثة برشلونة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، رغم الإصابة وغيابه عن المباراة؛ هي تشكيك صريح، في "نزاهة" المسابقة الأوروبية الكبيرة.

    • إعلان
  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    "مخالفة" رافينيا للائحة الاتحاد الأوروبي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن تصريحات النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة؛ قد تدخل ضمن مخالفة المادة "11" من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تأتي تحت مسمى "المبادئ العامة للسلوك".

    وتُجرِم هذه المادة؛ قيام أي لاعب أو مسؤول بـ"سلوك أو تصريح"، يُسيء لسمعة ونزاهة الكرة الأوروبية.

    وإذا قام أي لاعب أو مسؤول في نادٍ أو منتخب، تابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمخالفة هذه المادة؛ فإنه سيكون عرضة للآتي:

    * أولًا: التوبيخ والتحذير.

    * ثانيًا: غرامات مالية.

    * ثالثًا: الإيقاف.

    أي أن الاتحاد الأوروبي إذا فتح تحقيقًا ضد رافينيا؛ فإن النجم البرازيلي سيكون عرضة للعقوبة، من التوبيخ إلى الغرامة المالية والإيقاف.


  • FBL-FRA-CUP-PSG-PONTIVYAFP

    نماذج مُشابهة لما فعله رافينيا بعد مباراة أتلتيكو مدريد

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث أن عقوبة الإيقاف ضد اللاعب أو المسؤول الذي يُسيء للكرة الأوروبية - حسب المادة سالفة الذكر -، تتراوح حسب تكييف الفعل نفسه.

    وفي الأغلب يتم إيقاف اللاعب لمباراة أو اثنتين؛ وهو ما قد يتعرض له النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة.

    لكن.. هُناك حالات كانت العقوبة فيها أشد من مباراة أو اثنتين؛ حيث وصلت للإيقاف 3 لقاءات إلى ست، وذلك على النحو التالي:

    * البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور: الإيقاف 3 مباريات، بسبب منشور انتقد فيه تقنية الفيديو "فار"؛ بعد خروج فريقه الفرنسي وقتها باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

    * الإيطالي جيانلويجي بوفون: الإيقاف 3 مباريات، بسبب تصريحاته المسيئة ضد الحكم؛ بعد خروج فريقه المحلي وقتها يوفنتوس ضد نادي ريال مدريد الإسباني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018.

    * الإيفواري سيرج أورييه: الإيقاف 3 مباريات، بسبب فيديو يشكك فيه بنزاهة الحكم؛ بعد مباراة فريقه وقتها باريس سان جيرمان ضد تشيلسي الإنجليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2014-2015.

    أما العقوبة الأكبر كانت ضد الإيفواري ديدييه دروجبا، الذي وصف التحكيم في مباراة فريقه وقتها تشيلسي ضد برشلونة بـ"الفضيحة"؛ وذلك في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي 2008-2009.

    ووقتها.. عوقب دروجبا بالإيقاف 6 مباريات، بسبب ترديده كلمة "فضيحة" أمام الكاميرات؛ قبل أن يتم تقليلها إلى خمس، مع إيقاف التنفيذ للقاءين.

    إلا أنه ظل السبب الحقيقي لـ"تشديد" عقوبة دروجبا، بالمقارنة مع الحالات سالفة الذكر؛ هو أنه لم يكتفِ بالتصريح فقط، بل طارد الحكم في ممرات الملعب.

  • GOAL ONLY Raphinha GFXGoal AR, Gemini

    رافينيا دياز يورط برشلونة كثيرًا في الفترة الأخيرة!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن النجم البرازيلي رافينيا دياز، ورط نفسه وناديه الكتالوني العملاق برشلونة.

    نعم.. برشلونة ودع النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا - كما ذكرنا -؛ إلا أنه إذا وُقِعت عقوبة ضد رافينيا، فإنها ستنفذ عليه في 2026-2027.

    وبالتالي.. قد نجد رافينيا يغيب من مباراة إلى ثلاث؛ إذا تم تكييف تصريحاته، بنفس طريقة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور في 2019 أو الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون في 2018.

    ودفع برشلونة الثمن غاليًا أساسًا، بتصرف رافينيا الغريب؛ عندما شارك في ودية منتخب بلاده البرازيل ضد فرنسا في شهر مارس، رغم معاناته من حمل زائد.

    ونتيجة لهذا التصرف.. أُصيب رافينيا، وغاب عن مباراتي "ذهاب وإياب" ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    وعلينا الآن الانتظار؛ لمعرفة هل سيتعرض رافينيا دياز للعقوبة بالفعل، أم يتم تجاوز الأمر.

كأس ملك إسبانيا
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال سوسييداد crest
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
سيلتا فيجو crest
سيلتا فيجو
سيلتا فيجو