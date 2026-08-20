سمّوها صدفة أو ما تشاؤون!.. "مفارقات غريبة" تقود برشلونة لاعتلاء عرش دوري أبطال أوروبا 2027

بعيدًا عن ما يحدث في سوق الانتقالات "الساخن"، والحسابات التكتيكية "المُعقدة" للأجهزة الفنية؛ فكرة القدم تشهد مفارقات مثيرة دائمًا، تجعلنا ننظر إليها ونندهش.

وبما أن العملاق الكتالوني برشلونة، سيبدأ موسمه "الرسمي" 2026-2027، بعد 3 أيام من الآن تقريبًا؛ فلابد أن نتوقف عند مفارقة مثيرة للغاية، قد تسعد جماهير هذا الكيان الرياضي الكبير.

ويدخل برشلونة الموسم الجديد؛ بتطلعات الحفاظ على "المُنجزات المحلية" التي حققها في العام الرياضي الماضي، مع العودة لاعتلاء عرش القارة الأوروبية.

نعم.. برشلونة لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، منذ نسخة "2014-2015" مع المدير الفني الإسباني لويس إنريكي؛ وهي مدة طويلة جدًا لنادٍ بهذا الحجم، لا يقبل بغير "المركز الأول".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ المفارقة المثيرة التي تُبشر برشلونة وجماهيره باعتلاء منصة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027..