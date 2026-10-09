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أحمد فرهود

من برشلونة إلى صغير مدريد: "لا ليجا" تحارب التلاعب في صفقتي جواو فيليكس وداني كارباخال.. لكن أين الإنسانية؟

فقرات ومقالات
برشلونة
ريال مدريد
خيتافي
أتلتيكو مدريد
داني كارفاخال
جواو فيليكس
الدوري الإسباني

كارفاخال حلقة جديدة من مسلسل أزمات قوانين الرابطة الإسبانية..

كما تمتعنا كرة القدم دائمًا، وتُنسينا هموم العالم خلال الـ90 دقيقة من عمر المباراة؛ فإن لها جانبًا مظلمًا أيضًا، قد يظهر في بعض القوانين المشددة.

نعم؛ أحيانًا تحرم بعض القوانين عشاق الساحرة المستديرة، من رؤية نجوم اعتادوا على مداعبة الكرة فوق أرضية المستطيل الأخضر.

من بين هؤلاء النجوم؛ القائد الإسباني المخضرم داني كارباخال، الظهير الأيمن السابق للعملاق العاصمي الكبير ريال مدريد.

كارباخال البالغ من العمر 34 سنة، رحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف 2026؛ حيث كان قريبًا جدًا من ارتداء قميص نادي خيتافي الإسباني، خلال الأيام القليلة الماضية.

لكن.. قوانين الرابطة الإسبانية، وقفت كـ"حائط صد" أمام عودة كارباخال إلى الملاعب مجددًا؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    داني كارباخال.. قوانين الرابطة الإسبانية تحبط اللاعب!

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن نادي خيتافي الإسباني، توصل إلى اتفاق مع الظهير الأيمن المخضرم داني كارباخال؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا للتقارير الصحفية.

    صفقة كارباخال لم تكن لتكلف خيتافي أي مبالغ مالية مقابل الانتقال، سوى راتب اللاعب فقط؛ بسبب عدم ارتباطه بعقدٍ مع أي نادٍ، في الوقت الحالي.

    إلا أن الرابطة الإسبانية عرقلت هذه الصفقة، رغم أنها "مجانية" في الأساس؛ وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: اللاعب كان سيحصل على 400 ألف يورو سنويًا مع خيتافي؛ وهو مبلغ أقل بكثير من راتبه السابق، ولا يعكس - وفقًا للتقييم المالي للرابطة - القيمة التي ينبغي احتسابها لتسجيله.

    * ثانيًا: اللاعب كان يتقاضى نحو 10 ملايين يورو سنويًا مع فريقه الإسباني السابق ريال مدريد؛ لذا فإن هذا التخفيض الكبير أثار تساؤلات بشأن القيمة التي يجب اعتمادها، لأغراض الرقابة المالية.

    * ثالثًا: القيود المالية المفروضة على خيتافي، والحد الأقصى لتكلفة تشكيلته؛ قد لا يسمحان له بتحمّل التكلفة التي تحتسبها الرابطة لتسجيل كارباخال، حتى مع اتفاق اللاعب على راتب أقل.

    أي إنه لم يكن بإمكان خيتافي - حسب هذه التقارير -، تقديم عرض أعلى إلى كارباخال بسهولة، بسبب قواعد الرقابة المالية المعروفة باسم "اللعب المالي النظيف"؛ كما أن الرابطة الإسبانية لم تقبل احتساب راتبه عند 400 ألف يورو فقط، وفقًا للتقييم الذي أثار الجدل حول الصفقة.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona: Quarter-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    جواو فيليكس.. عندما أعادت واقعة كارباخال ذكرى برشلونة!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نشير إلى أن واقعة النجم الإسباني المخضرم داني كارباخال، أعادت لنا ذكريات البرتغالي جواو فيليكس.

    فيليكس انتقل إلى العملاق الكتالوني برشلونة "معارًا"، في صيف عام 2023، قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    وقتها.. كان برشلونة يعاني من أزمة مالية خانقة؛ لذا اتفق مع فيليكس على تخفيض راتبه السنوي، على النحو التالي:

    * أولًا: الحصول على 800 ألف يورو إجمالًا، في موسم الإعارة "2023-2024"؛ وفقًا للتقارير التي تناولت الاتفاق الأولي.

    * ثانيًا: صافي ما كان سيتحصل عليه اللاعب وقتها بعد الضرائب، قُدّر بنحو 400 ألف يورو.

    هُنا.. اعتبرت الرابطة الإسبانية أن الراتب المتفق عليه، أقل من القيمة التي ينبغي احتسابها لأغراض الرقابة المالية؛ إذ حددت راتب فيليكس المحتسب عند 8 ملايين يورو إجماليًا - أي ما يعادل 4 ملايين يورو صافيًا -، وفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" في سبتمبر 2023.

    وذلك وضع برشلونة أمام تكلفة مالية أعلى بكثير، من الراتب الذي اتفق عليه مع اللاعب؛ إذ لم يكن الاتفاق على مبلغ منخفض كافيًا، لتحديد التكلفة التي ستُحتسب ضمن سقف الرواتب.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    نظرة إنسانية إلى حالتي جواو فيليكس وداني كارباخال!

    الآن.. لنتطرق إلى الجانب الأهم في تقريرنا؛ وهو: "هل ما تفعله الرابطة الإسبانية المحترفة ضد التلاعب أم ضد الإنسانية؟!".

    وما نقصده هُنا عزيزي القارئ؛ يتطلب النظر أولًا بعين إنسانية إلى ما كان يحدث مع النجم البرتغالي جواو فيليكس صيف 2023، وما يتعرض له الإسباني داني كارباخال حاليًا.

    * جواو فيليكس

    علاقة فيليكس كانت سيئة وقتها مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ ما جعل استمراره مع الفريق أمرًا صعبًا للغاية، وسط اهتمام العملاق الكتالوني برشلونة بالتعاقد معه.

    ولولا انتقاله إلى برشلونة معارًا، كان من الممكن أن يواجه فيليكس صعوبة كبيرة في الحصول على "دقائق لعب" مع أتلتيكو مدريد، بسبب خلافاته مع سيميوني والإدارة؛ وإن كان من الصعب الجزم أيضًا، بأنه كان سيقضي موسمًا كاملًا دون المشاركة.

    * داني كارباخال

    لا يرتبط كارباخال بعقدٍ مع أي نادٍ حاليًا؛ وتحديدًا منذ الرحيل عن العملاق الإسباني ريال مدريد، في صيف عام 2026.

    أي إن انتقاله إلى خيتافي الإسباني - وهو أحد أندية العاصمة مدريد الصغيرة بالمقارنة مع الريال وأتلتيكو -، كان سيعني أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 34 سنة، يستكمل مشواره الكروي؛ بدلًا من الاعتزال مثلًا، أو الجلوس دون فريق لفترة طويلة.

    أيضًا.. لاعب بهذا العمر، كان يتقاضى مبالغ ضخمة طوال مسيرته؛ قد لا يفرق معه كثيرًا الحصول على راتب قليل، في هذه المرحلة بالذات.

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    الرابطة الإسبانية.. شعار "لا للتلاعب" صحيح للغاية ولكن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع الرد على السؤال الذي طرحناه في السطور الماضية، على النحو التالي:

    * أولًا: قواعد الرابطة الإسبانية المحترفة "لا ليجا"، المتعلقة باحتساب القيمة المالية لعقود اللاعبين عند التسجيل؛ تضمن نزاهة المنافسة بين الأندية، وتحد من التلاعب في الأرقام والتحايل على سقف الرواتب.

    * ثانيًا: هذا النظام ربما يحتاج إلى نظرة إنسانية؛ بشأن حالة كل لاعب وعمره، لأن قواعد الرقابة المالية في إسبانيا معقدة أساسًا.

    * ثالثًا: ربما يكون الحل الأمثل هو أن تضع الرابطة الإسبانية، بعض الاستثناءات المدروسة؛ التي تسمح بالتعامل مع حالات مثل الظهير الأيمن المخضرم داني كارباخال، دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

    فليس من المنطقي أن تتحول القوانين، التي وُضعت أساسًا لضمان نزاهة المنافسة واستقرار الأندية اقتصاديًا، إلى عائق أمام استمرار مسيرة لاعب كرة قدم؛ لمجرد أنه أصبح في مرحلة عمرية متقدمة، أو أنه مستعد لقبول راتب أقل بكثير مما اعتاد الحصول عليه طوال مسيرته.

    لكن في المقابل.. لا يمكن تجاهل أن السماح لكل نادٍ بتحديد رواتب لاعبيه بحرية، دون رقابة على القيمة التي تُحتسب ماليًا، قد يفتح الباب أمام تجاوزات يصعب السيطرة عليها؛ وهو ما يجعل الوصول إلى نقطة التوازن بين الانضباط المالي والمرونة الإنسانية، أمرًا ضروريًا.

    وفي النهاية.. نحن لا نتحدث عن مطالبة الرابطة الإسبانية بالتخلي عن قوانينها، أو السماح للأندية بالتحايل عليها؛ بل عن ضرورة مراجعة كيفية تطبيق هذه القوانين، بما يضمن حماية المنافسة دون إغفال الظروف الاستثنائية التي قد يمر بها بعض اللاعبين.

    فكرة القدم التي أمتعتنا دائمًا، لا ينبغي أن تكون قوانينها بعيدة تمامًا عن الجانب الإنساني؛ لأن الأرقام مهما بلغت أهميتها، تظل وسيلة لتنظيم اللعبة وليست غاية في حد ذاتها.