قرار نهائي من برشلونة في صفقة خوليان ألفاريز .. والأنظار تتجه نحو ثنائي فياريال

أوقف برشلونة محاولاته للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد ألفاريز قبل إغلاق سوق الانتقالات. وقد تقبّل النادي الكتالوني أن الصفقة لن تتحقق هذا الشهر دون تطوّر مفاجئ وجذري في اللحظات الأخيرة.

وكان ألفاريز الهدف الأول لبرشلونة لإعادة بناء خط هجومه عقب رحيل ليفاندوفسكي وفيران توريس.

لكن أتلتيكو مدريد لا يزال متمسكًا برفضه بيع الدولي الأرجنتيني، رغم أنه رفض بالفعل عرضًا بقيمة 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني) في وقت سابق من هذا الصيف.

وعلى الرغم من أن ألفاريز أعرب علنًا عن رغبته في تغيير الأجواء، إلا أن موقف أتلتيكو المتعنت أجبر المدير الرياضي ديكو على البحث عن بدائل.

ولم يستبعد برشلونة تمامًا العودة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لكن يجري الآن تقييم خيارات بديلة بشكل جاد.