3 صنايع: تخبط برشلونة يحاصر حمزة عبدالكريم.. 45 دقيقة "غير ناجحة" مع الشباب وانضمام لقائمة الفريق الأول في يوم واحد

حمزة عبدالكريم، ذلك النجم المصري الشاب البالغ من العمر 18 سنة، وجد نفسه في يوم وليلة يدخل عالم الاحتراف الحقيقي؛ وذلك بالانتقال من الفئات السنية للنادي الأهلي المصري إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في يناير من عام 2026.

وفي البداية.. لعب حمزة مع شباب برشلونة، حيث تألق بشكل كبير للغاية، ليتمسك النادي الكتالوني بخيار شرائه نهائيًا في يونيو 2026؛ قبل أن ينضم إلى تدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك، استعدادًا للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

لكن وسط فرحة الانضمام إلى الفريق الأول، بدأ التخبط الفعلي في مسيرة حمزة مع برشلونة؛ وذلك بعدم حصوله على دقائق لعب كافية مع كتيبة فليك، رغم تواجده في قوائم العديد من المباريات.

ولمنع انهيار مستوى النجم المصري الشاب، بسبب جلوسه حبيسًا لـ"دكة البدلاء"؛ تم السماح له بخوض بعض الدقائق مع فريقي الشباب والرديف، خلال الموسم الحالي.

والمفارقة الغريبة، أننا شاهدنا اسم حمزة يتواجد في قائمتي شباب برشلونة والفريق الأول، في يوم واحد فقط؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..