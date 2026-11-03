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أحمد فرهود

3 صنايع: تخبط برشلونة يحاصر حمزة عبدالكريم.. 45 دقيقة "غير ناجحة" مع الشباب وانضمام لقائمة الفريق الأول في يوم واحد

فقرات ومقالات
برشلونة
حمزة عبد الكريم
هانسي فليك
برشلونة ضد استون فيلا
برشلونة
استون فيلا
دوري أبطال أوروبا للشباب
برشلونة ضد أستون فيلا
أستون فيلا
دوري أبطال أوروبا

موهبة مصرية عليها تطلعات كبيرة للغاية..

حمزة عبدالكريم، ذلك النجم المصري الشاب البالغ من العمر 18 سنة، وجد نفسه في يوم وليلة يدخل عالم الاحتراف الحقيقي؛ وذلك بالانتقال من الفئات السنية للنادي الأهلي المصري إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في يناير من عام 2026.

وفي البداية.. لعب حمزة مع شباب برشلونة، حيث تألق بشكل كبير للغاية، ليتمسك النادي الكتالوني بخيار شرائه نهائيًا في يونيو 2026؛ قبل أن ينضم إلى تدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك، استعدادًا للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

لكن وسط فرحة الانضمام إلى الفريق الأول، بدأ التخبط الفعلي في مسيرة حمزة مع برشلونة؛ وذلك بعدم حصوله على دقائق لعب كافية مع كتيبة فليك، رغم تواجده في قوائم العديد من المباريات.

ولمنع انهيار مستوى النجم المصري الشاب، بسبب جلوسه حبيسًا لـ"دكة البدلاء"؛ تم السماح له بخوض بعض الدقائق مع فريقي الشباب والرديف، خلال الموسم الحالي.

والمفارقة الغريبة، أننا شاهدنا اسم حمزة يتواجد في قائمتي شباب برشلونة والفريق الأول، في يوم واحد فقط؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    حمزة عبدالكريم.. مباراتان في يوم واحد فقط

    يوم الثلاثاء الموافق الثالث من نوفمبر 2026؛ كان عشاق العملاق الكتالوني برشلونة على موعد مع مباراتين ضد نادي أستون فيلا الإنجليزي، كالتالي:

    * فريق الشباب: مواجهة أستون فيلا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب.

    * الفريق الأول: مواجهة أستون فيلا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وعندما أصدر برشلونة قائمة الفريق الأول؛ وجدنا اسم النجم المصري حمزة عبدالكريم، يتواجد بشكل طبيعي للغاية.

    وفي نفس الوقت؛ شارك النجم المصري في "التشكيل الأساسي" لفريق الشباب، بمواجهته ضد أستون فيلا.

    نعم.. حمزة شارك مع شباب برشلونة، لسد النقص العددي الكبير؛ ولكن المفارقة أنه لم يستمر سوى 45 دقيقة فقط، قبل استبداله بين الشوطين.

    وهذا الأمر أثار تساؤلات عديدة؛ خاصة أن عبدالكريم كان مدرجًا أيضًا في قائمة الفريق الأول لمواجهة أستون فيلا، في مساء نفس اليوم.

    وبالتالي.. أصبحنا أمام مشهد غير معتاد، يتمثل في مشاركة حمزة عبدالكريم مع فريق الشباب، بالتزامن مع وجود اسمه ضمن قائمة الفريق الأول؛ وهو ما يعكس حالة عدم وضوح دوره داخل النادي الكتالوني، في الوقت الحالي.

    لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن حمزة كان سيشارك مع الفريق الأول؛ ولكنه كان متاحًا على دكة البدلاء، للاستعانة به عند الضرورة فقط.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ماذا قدم حمزة عبدالكريم في مباراة شباب برشلونة؟

    الآن.. لنتحدث عن ما قدمه النجم المصري حمزة عبدالكريم، في الـ45 دقيقة التي شارك فيها مع العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي أستون فيلا الإنجليزي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب 2026-2027.

    ويمكن تلخيص ظهور حمزة مع شباب برشلونة، في بعض النقاط السريعة؛ هي:

    * أولًا: عدم تقديم أي مساهمة تهديفية "تسجيل أو صناعة".

    * ثانيًا: جذب مدافعي أستون فيلا مع فتح المساحات لزملائه القادمين من الخلف؛ خاصة الجوهرة الإسبانية الصغيرة إبرايما تونكارا.

    * ثالثًا: فشل كبير في تقديم المساعدات الدفاعية؛ خاصة في الكرات الثابتة.

    ويكفي عزيزي القارئ؛ أن نشير إلى أن هدفي أستون فيلا الأول والثاني، اللذين سجلهما تي جيه كارول، جاءا من ركلتي ركنية.

    بل إن الهدف الثاني لكارول، والذي جاء في الدقيقة 45+1؛ جاء وسط تمركز سيئ لحمزة ونجوم برشلونة، داخل منطقة الـ18.

    وحاول حمزة أن يبعد الكرة من داخل منطقة الـ18 البرشلونية؛ إلا أن نجم أستون فيلا كان أسرع، وسجل الهدف.

    المهم.. هذه كانت آخر لقطة يظهر فيها حمزة عبدالكريم، قبل استبداله بين الشوطين؛ وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).

    وبهذه النتيجة.. وصل شباب برشلونة إلى النقطة الخامسة من 4 مباريات، في "المركز السابع عشر" مؤقتًا؛ بينما يتواجد أستون فيلا في "الترتيب الرابع والعشرين"، برصيد أربع نقاط.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    3 صنايع.. ملخص موسم حمزة عبدالكريم مع برشلونة!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فبلهجة النجم المصري حمزة عبدالكريم، سنجد مثلًا شعبيًا يقول: "7 صنايع والبخت ضايع".

    والمقصد من هذا المثل؛ هو الشخص الذي يتقن مهارات وحرفًا متعددة، لكنه لا يحظى بالتوفيق المادي ولا يجد عملًا مستقرًا.

    وبالطبع.. نحن نستخدم هذا المثل بنوع من المزاح، وليس التشبيه الحرفي؛ ولكننا إذا نظرنا إلى حال حمزة مع برشلونة، سنجد الآتي:

    * أولًا: المشاركة في 12 دقيقة مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ موزعة على مباراتين.

    * ثانيًا: المشاركة في 72 دقيقة مع فريق برشلونة أتلتيك "الرديف"؛ موزعة على مباراة واحدة.

    * ثالثًا: المشاركة في 45 دقيقة مع فريق شباب برشلونة تحت 19 سنة؛ موزعة على مباراة واحدة.

    وخلال هذه الدقائق؛ سجل حمزة هدفًا وحيدًا فقط لا غير، كان مع فريق الرديف.

    وهذا يؤكد أن برشلونة يريد الاستفادة من حمزة، وعدم تدمير موهبته الفنية كـ"مهاجم واعد"؛ ولكنه يتخبط في كيفية إشراكه، فإمكاناته أكبر من الشباب والرديف، كما لا يستطيع أن يلعب مع الفريق الأول بشكل منتظم.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-TRAININGAFP

    كلمة أخيرة.. برشلونة بين نارين بسبب حمزة عبدالكريم

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هي أننا نعيد ونكرر سؤالًا سبق وطرحناه في تقرير سابق، وهو: "هل كان من الأفضل أن تتم إعارة النجم المصري حمزة عبدالكريم؟!".

    بمعنى.. العملاق الكتالوني برشلونة كان من الممكن أن يعير حمزة، إلى أي فريق إسباني تحديدًا؛ لكي يضمن المشاركة معه بشكل منتظم، مع اكتساب الخبرات وتطوير إمكاناته الفنية.

    إلا أنه على ما يبدو أن برشلونة تردد في هذا القرار، لسببين رئيسيين؛ وهما:

    * أولًا: عدم التعاقد مع رأس حربة كبير في الميركاتو الصيفي الماضي؛ والاكتفاء بصفقة النجم البرازيلي جابرييل جيسوس.

    * ثانيًا: حمزة يمتلك مواصفات مختلفة تمامًا، عن جميع لاعبي الهجوم الحاليين في فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    أي إن برشلونة كان يفضل بالفعل أن يكتسب حمزة خبرات أكبر، مع مشاركة منتظمة في المباريات؛ ولكنه خاف أن يخسر حلًا هجوميًا، ولو كـ"خيار بديل" أو طارئ.

    ولا نعرف.. هل سيصر برشلونة على موقفه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027"، أم سيغيّر رأيه بعد التخبط الحالي الذي يعيشه حمزة؟!.