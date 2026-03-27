تكرار تجربة زامبروتا: نجم يوفنتوس "الحل المثالي" لبرشلونة وجواو كانسيلو سيكون الضحية إلا إذا..!

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، حيث لا تزال الذكرى التي تركها النجم جيانلوكا زامبروتا، تُداعب مشاعر الكتلان؛ يبدو أن إدارة نادي برشلونة، تُريد تكرار التجربة الإيطالية من جديد.

ومع اقتراب الميركاتو الصيفي "2026"، وضعت الإدارة الرياضية للعملاق الكتالوني برشلونة نصب أعينها، هدفًا لا يخطئه القناصون؛ وهو النجم أندريا كامبياسو، ظهير العملاق الإيطالي يوفنتوس.

اهتمام الإدارة البرشلونية بكامبياسو، لم يعد مجرد "شائعة عابرة"؛ بل تحرُك استراتيجي مدروس لفك شفرة الأطراف، التي أرهقت المدير الفني الألماني هانزي فليك.

نعم.. الصحفي الإيطالي جيانلويجي لونجاري أكد أن كامبياسو، البالغ من العمر 26 سنة؛ حاضر بقوة على قائمة تعاقدات برشلونة، بل ويتقدّم على الأسماء التي تم تداولها في الأيام الماضية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ لماذا يتمسك برشلونة بالتعاقد مع أندريا كامبياسو في صيف 2026، وكيف من الممكن أن يُعيد تجربة زامبروتا..



