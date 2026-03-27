Gianluca Zambrotta Andrea Cambiaso GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

تكرار تجربة زامبروتا: نجم يوفنتوس "الحل المثالي" لبرشلونة وجواو كانسيلو سيكون الضحية إلا إذا..!

صفقة ستضيف الكثير لنادي برشلونة..

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، حيث لا تزال الذكرى التي تركها النجم جيانلوكا زامبروتا، تُداعب مشاعر الكتلان؛ يبدو أن إدارة نادي برشلونة، تُريد تكرار التجربة الإيطالية من جديد.

ومع اقتراب الميركاتو الصيفي "2026"، وضعت الإدارة الرياضية للعملاق الكتالوني برشلونة نصب أعينها، هدفًا لا يخطئه القناصون؛ وهو النجم أندريا كامبياسو، ظهير العملاق الإيطالي يوفنتوس.

اهتمام الإدارة البرشلونية بكامبياسو، لم يعد مجرد "شائعة عابرة"؛ بل تحرُك استراتيجي مدروس لفك شفرة الأطراف، التي أرهقت المدير الفني الألماني هانزي فليك.

نعم.. الصحفي الإيطالي جيانلويجي لونجاري أكد أن كامبياسو، البالغ من العمر 26 سنة؛ حاضر بقوة على قائمة تعاقدات برشلونة، بل ويتقدّم على الأسماء التي تم تداولها في الأيام الماضية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ لماذا يتمسك برشلونة بالتعاقد مع أندريا كامبياسو في صيف 2026، وكيف من الممكن أن يُعيد تجربة زامبروتا..

    مواصفات برشلونة في "صفقة الظهير"

    في البداية.. لابد من الإشارة إلى أن العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك ومديره الرياضي البرتغالي ديكو، وضع التعاقد مع ظهير جديد؛ على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي القادم.

    ويُعاني برشلونة على مستوى الظهيرين الأيمن والأيسر؛ لذلك وضع مواصفات في اللاعب الذي يُريد التعاقد معه، على النحو التالي:

    * أولًا: يجيد أداء الأدوار الهجومية والدفاعية.

    * ثانيًا: يفضل أن يكون ظهيرًا أيسر؛ بسبب إصابات أليخاندرو بالدي العديدة.

    * ثالثًا: يتمتع بمرونة تكتيكية؛ بحيث يُمكنه اللعب على الطرف الأيمن بالإضافة إلى الأيسر.

    وإذا نظرنا إلى النجم أندريا كامبياسو، ظهير العملاق الإيطالي يوفنتوس؛ سنجد أنه تتوفر فيه كل هذه المُميّزات، تقريبًا.

    أندريا كامبياسو.. لاعب يلبي "شروط" برشلونة

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ سنتحدث الآن عن كيفية تلبية النجم الإيطالي أندريا كامبياسو "مواصفات" العملاق الكتالوني برشلونة، في مركز الظهير.

    كامبياسو هو ظهير أيسر أساسًا؛ ولكنه يتمتع بمرونة كبيرة للغاية، تجعله قادرًا على اللعب في الطرف الأيمن.

    أيضًا.. بإمكان النجم الإيطالي اللعب في الارتكاز، والوسطين الأيمن والأيسر؛ وهو ما ظهر طوال مسيرته الكروية، على النحو التالي:

    * أولًا: 75 مباراة في مركز الظهير الأيسر.

    * ثانيًا: 72 مباراة في مركز الوسط الأيسر.

    * ثالثًا: 59 مباراة في مركز الوسط الأيمن.

    * رابعًا: 45 مباراة في مركز وسط الارتكاز.

    * خامسًا: 28 مباراة في مركز الظهير الأيمن.

    كذلك.. لعب كامبياسو في الجناحين الأيسر والأيمن؛ لكن خلال مباريات قليلة للغاية، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

    كما يمتلك أندريا كامبياسو أرقامًا هجومية جيدة، إلى جانب أدواره الدفاعية؛ وذلك بتسجيله 11 هدفًا وصناعته 35 آخرين، خلال 298 مباراة رسمية في مسيرته الكروية.

    أي أن النجم الإيطالي يلبي مطالب برشلونة الثلاثة؛ وهي: "يجيد الأدوار الهجومية والدفاعية، ظهير أيسر أساسي ويمتلك مرونة اللعب على الطرف الأيمن".

    تكرار برشلونة تجربة جيانلوكا زامبروتا مع أندريا كامبياسو

    الآن.. لننتقل بحديثنا عن تكرار العملاق الكتالوني برشلونة، تجربة النجم الإيطالي الكبير جيانلوكا زامبروتا؛ وذلك حال التعاقد مع مواطنه أندريا كامبياسو، في صيف 2026.

    برشلونة تعاقد مع زامبروتا، قبل 20 سنة من الآن تقريبًا، وتحديدًا في صيف 2006، ومن نفس الفريق الذي يلعب معه كامبياسو حاليًا؛ وهو العملاق الإيطالي يوفنتوس.

    وأكثر ما جذب العملاق الكتالوني لزامبروتا وقتها؛ هو قدرته على اللعب في الظهيرين الأيمن والأيسر إلى جانب عديد المراكز الأخرى، على النحو التالي:

    * أولًا: 151 مباراة في مركز الظهير الأيسر.

    * ثانيًا: 145 مباراة في مركز الظهير الأيمن.

    * ثالثًا: 106 مباريات في مركز الوسط الأيمن.

    * رابعًا: 57 مباراة في مركز الوسط الأيسر.

    * خامسًا: 12 مباراة في مركز وسط الارتكاز.

    كما لعب زامبروتا بعض المباريات الأخرى، في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ في مركزي الجناح الأيسر والأيمن، وحتى قلب الدفاع الثالث.

    لكن.. يجب الإشارة إلى أن مرحلة زامبروتا مع برشلونة، لم تطل كثيرًا؛ حيث استمرت من 2006 إلى 2008، مع التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني فقط.

    صفقة أندريا كامبياسو بديلة لكانسيلو أو "مكملة لها" في برشلونة!

    أخيرًا.. لابد أن نختم تقريرنا بالتأكيد على أن صفقة النجم الإيطالي أندريا كامبياسو؛ لن تكون سهلة أبدًا على العملاق الكتالوني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي القادم "2026".

    العملاق الإيطالي يوفنتوس - نادي كامبياسو -، قد يطلب مبلغًا يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو؛ من أجل التخلي عن اللاعب، في الصيف القادم.

    وبالطبع.. هذا المبلغ لن يستطيع برشلونة دفعه أبدًا؛ وذلك لسببين أساسيين، هما:

    * أولًا: هُناك أولويات أهم من تدعيم مركز الظهير؛ مثل الهجوم وقلب الدفاع.

    * ثانيًا: الأزمة المالية التي يمر بها برشلونة؛ مع عدم معرفة هل سيعود إلى قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف أم لا.

    إلا أنه بصفةٍ عامة.. يبدو أن خيار برشلونة في مركز الظهير؛ أصبح مقتصرًا على كامبياسو، بالإضافة إلى البرتغالي جواو كانسيلو.

    كانسيلو يلعب معارًا في صفوف برشلونة، قادمًا من عملاق الرياض الهلال؛ وذلك منذ يناير 2026، وبعقدٍ حتى 30 يونيو القادم فقط.

    ويرغب العملاق الكتالوني في شراء كانسيلو نهائيًا؛ ولكنه اشترط أن يفسخ اللاعب عقده مع الهلال بـ"التراضي"، وهو الأمر الذي يرفضه الزعيم حتى الآن.

    وإذا نجح كانسيلو في فسخ عقده مع الزعيم؛ قد يقوم برشلونة بحل من الاثنين، على النحو التالي:

    * أولًا: ضم كانسيلو نهائيًا؛ وإلغاء صفقة كامبياسو.

    * ثانيًا: ضم كانسيلو وكامبياسو معًا؛ مقابل بيع عقد ظهيره الأيسر أليخاندرو بالدي بمبلغ كبير.

    وبخلاف كانسيلو وكامبياسو؛ يبرز اسم نجم باير ليفركوزن الألماني حاليًا وابن برشلونة السابق، وهو أليخاندرو جريمالدو.

    المدير الرياضي البرتغالي لنادي برشلونة ديكو، معجب للغاية بجريمالدو؛ ولكن يبدو أنه وضع الأولوية لصفقة تجيد في الظهيرين، عكس نجم باير ليفركوزن الذي يلعب في الطرف الأيسر فقط.