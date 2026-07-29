لا تزال العقبات تقف في وجه برشلونة في رحلة بحثه عن مهاجم جديد بدلًا من المغادر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وهذه المرة الضربة من إنجلترا.
ضاع أمل برشلونة .. بديل روبرت ليفاندوفسكي المحتمل يخضع لعملية جراحية طارئة
ما القصة؟
برشلونة استقر على عدم تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الماضي، كونه خارج حسابات المدرب هانزي فليك، سواء لأسباب فنية أو لعامل العمر (37 سنة).
وقد شد ليفا الرحال بالفعل من إسبانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لينضم إلى شيكاغو فاير بشكل رسمي.
فيما يبحث البرسا عن مهاجم مكانه، إذ كان الهدف يتركز على خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد، لكن تعنت الأخير أمام إطلاق سراحه، يحول دون إتمام الصفقة حتى الآن.
وكحل بديل، دهل الفرنسي جونيور كروبي؛ مهاجم بورنموث الإنجليزي، حسابات النادي الكتالوني، لكنه أصبح صفقة مستحيلة في الميركاتو الصيفي الجاري..
- Getty Images Sport
إصابة كروبي وخضوعه لعملية جراحية
جونيور كروبي لم يكن هدفًا لبرشلونة فقط، بل لباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي كذلك وإن كان بدرجة أقل، وكان يتجهز بالفعل لاتخاذ خطوة أكبر من بورنموث في الصيف الجاري، لكن أتت الرياح بما لا تشتهيه السفن، إذ تعرض للإصابة خلال المعسكر الإعدادي لفريقه..
صاحب الـ20 عامًا أصيب بكسر في أحد أصابع قدمه، خلال تدريبات فريقه في النمسا، ليضطر للعودة إلى إنجلترا بشكل عاجل، للخضوع لعملية جراحية.
وأُجريت العملية لكروبي اليوم الأربعاء، بنجاح، إذ تشير صحيفة "ذا أتلتيك" إلى أن غيابه عن الملاعب يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، تتوقف على مدى استجابته للعلاج.
- Getty Images Sport
مسيرة كروبي في الملاعب
صاحب الـ20 عامًا بدأ مسيرته الكروية من بوابة نادي لوريان الفرنسي، قبل أن يصعد للفريق الأول في يوليو 2023.
بعد موسمين مع الفريق الأول للوريان، انتقل كروبي إلى بورنموث في شتاء 2025، مع إعارته للفريق نفسه لمدة ستة أشهر، قبل أن يستقر به الحال في إنجلترا بدءًا من صيف 2025.
وخاض كروبي 35 مباراة مع بورنموث في مختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا.
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